"Вашингтон" - "Питтсбург". Главное о супербитве Овечкина и Малкина

"Питтсбург". В московскую ночь со среды на четверг в столице США состоится решающий, седьмой матч серии второго раунда Кубка Стэнли "Вашингтон"

СУДНАЯ НОЧЬ

10 мая 2017 года. Или 11 мая – уже по российскому времени. Ночь, которая может стать переломным событием для Александра Овечкина и Евгения Малкина, "Вашингтона" и "Питтсбурга", для всей новейшей истории НХЛ. Почему – объясняет корреспондент "СЭ" Павел КЛИМОВИЦКИЙ.

СТОЛИЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

"Вашингтон" выиграл пятый и шестой матчи серии против "Питтсбурга" и сделал весомую заявку на то, чтобы наконец преодолеть второй раунд Кубка Стэнли. Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО объясняет, как "Кэпиталз" удалось переломить ход противостояния.

"ВАШИНГТОН" ВЗГЛЯНУЛ В ГЛАЗА СМЕРТИ И ПОНЯЛ, ЧТО ЕМУ НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ"

После убедительной победы "Вашингтона" в шестом матче серии североамериканская пресса признала ее закономерность. И с нетерпением стала ждать матча №7.

ЧЬЯ ПОБЕДА ВЫГОДНЕЕ СБОРНОЙ РОССИИ?

В составах обеих команд выступают российские игроки. Корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС рассуждает о том, кто из них может пригодиться национальной сборной на чемпионате мира, проходящем в Германии и Франции.

"ПЕРЕВОД ОВЕЧКИНА В ТРЕТЬЕ ЗВЕНО – УНИЖЕНИЕ?"

Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО раскрыл ключевые темы противостояния. Как относится к появлению Александра Великого в третьем звене. Почему "Вашингтон" – фаворит седьмого матча. Как Кузнецов закрыл Малкина. Что за проблема с рукой у Овечкина. Об этом и не только – цитаты из онлайн-эфира.

Седьмой матч серии "Вашингтон" – "Питтсбург" состоится в четверг, 11 мая, и начнется в 2.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры, а также расскажет обо всем самом интересном в этом противостоянии.