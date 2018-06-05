06:00 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" переиграл "Вегас" в 4-м матче финала Кубка Стэнли

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"Вашингтон" одержал уверенную победу над "Вегасом" в 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли (6:2). Счет в серии стал 3-1 в пользу "Кэпиталз". Следующая игра состоится 

Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился тремя голевыми передачами, а его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин - одной.

НХЛ

Плей-офф

Финал

4-й матч

"Вашингтон" - "Вегас" - 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Валерий Милан-Монако

Одним МИЗИНЦЕМ завалили!!! С победой!

06:08

Igrok Igorek

Следующая игра "состоится"))), как сообщает газета, и это не может не радовать...

06:08

Валерий-110

Не расслабляться!) И загнуть этот Вегас на его территории! Ови желаю забить еще хоть один, чтобы чисто выиграть снайперский турнир, а Кузе просто один балл набрать и обойти Кросби по очкам за один плей-офф!

06:08

region76

Судьи поддушили "Вегас". Всем выгодно, чтобы в Вашингтон кубок привезли.

06:06

kargot

Вшей с победой. Вегас - футболеры, а не мужики, корчатся от каждого стыка и грязно играют.

06:04

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