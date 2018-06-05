"Вашингтон" переиграл "Вегас" в 4-м матче финала Кубка Стэнли

"Вашингтон" одержал уверенную победу над "Вегасом" в 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли (6:2). Счет в серии стал 3-1 в пользу "Кэпиталз". Следующая игра состоится

Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился тремя голевыми передачами, а его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин - одной.

НХЛ

Плей-офф

Финал

4-й матч

"Вашингтон" - "Вегас" - 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)