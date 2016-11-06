"Вашингтон" переиграл "Флориду", Овечкин набрал 2 очка

"Вашингтон" нанес поражение "Флориде" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Первой звездой поединка признан форвард победившей команды Ти. Джей. Оши, оформивший дубль. Российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу. В активе россиянина теперь 11 (7+4) очков в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Флорида" – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Голы: Маккан - 1 (Петровиц, Мальгин), 5:17 - 0:1. Оши - 5 (ОВЕЧКИН), 30:40 - 1:1. Смит - 2 (бол., Трочек, Димерс), 42:32 - 1:2. ОВЕЧКИН - 7 (Орпик, Шмидт), 48:42 - 2:2. Оши - 6 (Бэкстрем, Шмидт), 50:58 - 3:2. Эллер - 2 (Карлсон, Бураковски), 53:27 - 4:2.

Вратари: Холтби - Луонго (59:01).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 36 (6+18+12) - 24 (10+4+10).

Наши: Овечкин (19:28/6/+3), Кузнецов (16:19/1/0), Орлов (16:46/1/+2) – -

Вашингтон. Verizon Center.