22:37 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" отправил Самсонова и Шумакова в АХЛ

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"Вашингтон" отправил голкипера Илью Самсонова и нападающего Сергея Шумакова в фарм-клуб в АХЛ. 

Шумаков расторг контракт с ЦСКА 27 августа. В прошлом сезоне он принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 40 (17+23) очков. В плей-офф он сыграл в 11 встречах и набрал 4 (2+2) балла.

Самсонов выступал за "Металлург", а в "Вашингтон" перешел весной. В прошлом сезоне он одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ с 92,6 % отраженных бросков. В плей-офф принял участие в 5 матчах, одержал одну победу и отразил 91,3 % бросков. 

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