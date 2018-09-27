"Вашингтон" отправил Самсонова и Шумакова в АХЛ

"Вашингтон" отправил голкипера Илью Самсонова и нападающего Сергея Шумакова в фарм-клуб в АХЛ.

ROSTER UPDATE: SAMSONOV, SHUMAKOV, VANECEK assigned to AHL Hershey. LEWINGTON and SGARBOSSA have cleared waivers and have been assigned to AHL Hershey. Updated Training Camp roster: https://t.co/k019HVT1x8 – CapitalsPR (@CapitalsPR) 27 сентября 2018 г.

Шумаков расторг контракт с ЦСКА 27 августа. В прошлом сезоне он принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 40 (17+23) очков. В плей-офф он сыграл в 11 встречах и набрал 4 (2+2) балла.

Самсонов выступал за "Металлург", а в "Вашингтон" перешел весной. В прошлом сезоне он одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ с 92,6 % отраженных бросков. В плей-офф принял участие в 5 матчах, одержал одну победу и отразил 91,3 % бросков.

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