"Вашингтон" остался недоволен качеством льда на арене в Вегасе

"Вашингтон" выразил недовольство качеством льда на арене "Вегаса", сообщает NBC Sports. Во время первого матча финала НХЛ между "Кэпиталз" и "Голден Найтс" (4:6) на площадку несколько раз выходили работники арены, которые подчищали неровности льда.

- Нельзя быть довольным таким льдом, потому что шайба на нем слегка подпрыгивает, - заявил вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби. – Игроки "Вегаса" это знают и пользуются этим при перехватах.

- Нельзя ожидать, что лед будет фантастическим в это время года, - сказал главный тренер "Кэпиталз" Барри Тротц. – Но это часть игры. Мы должны подстроиться и понять, что мы можем делать, а что нет.

Второй матч между "Вашингтоном" и "Вегасом" пройдет 31 мая. По прогнозам синоптиков температура воздуха в Лас-Вегасе поднимется до 37 градусов по Цельсию.