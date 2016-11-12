"Вашингтон" одолел "Чикаго" в овертайме, Орлов и Панарин набрали по очку

"Вашингтон" одолел "Чикаго" в овертайме выездного матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Автором победного гола "столичных" и первой звездой поединка стал нападающий Маркус Юханссон, забросивший шайбу с передачи защитника Дмитрия Орлова. В составе "Блэкхокс" голевым пасом отметился Артемий Панарин.

Российские форварды "Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов нанесли по одному броску по воротам соперника и очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Вашингтон" – 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Бигл - 2 (мен., Оши, Нисканен), 6:17 - 0:1. Кэмпбелл - 2 (бол., Хосса, Форслинг), 6:39 - 1:1. Бигл - 3 (Винник, Карлсон), 14:44 - 1:2. Хосса - 8 (ПАНАРИН, Кейт), 59:37 - 2:2. Юханссон - 7 (ОРЛОВ), 62:20 - 2:3.

Вратари: Кроуфорд (Дарлинг, 32:58, Кроуфорд, 34:16, 57:30 - 59:37) - Холтби.

Штраф: 0 - 4.

Броски: 34 (13+8+13+0) - 28 (8+13+6+1).

Наши: Панарин (20:55/4/0) - Овечкин (17:29/1/0), Кузнецов (16:46/1/0), Орлов (22:05/1/+2).

Чикаго. United Center.