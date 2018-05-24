"Вашингтон" обыграл "Тампу" и вышел в финал Кубка Стэнли

"Вашингтон" обыграл "Тампу" в седьмом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ - 4:0. "Кэпиталз" во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка Стэнли. Соперником команды Барри Тротца станет новичок лиги "Вегас".

Счет в матче на второй минуте открыл нападающий Александр Овечкин. Передачу в этом эпизоде ему отдал Евгений Кузнецов. Во втором периоде Андре Бураковски сделал дубль. В третьей двадцатиминутке еще одну шайбу забросил Никлас Бэкстрем.

Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Седьмой матч

"Тампа" - "Вашингтон" - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: ОВЕЧКИН - 12 (КУЗНЕЦОВ, Уилсон), 1:02 - 0:1. Бураковски - 1, 28:59 - 0:2. Бураковски - 2 (Карлсон), 36:31 - 0:3. Бэкстрем - 4 (п.в.), 56:17 - 0:4.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (55:49 - 56:17) - Холтби.

Штраф: 11 - 9.

Броски: 29 (10+12+7) - 23 (9+6+8).

Наши: Кучеров (19:29/3/-1), Сергачев (14:59/1/-1) - Овечкин (17:11/4/1), Кузнецов (18:56/4/1), Орлов (25:40/0/2).

24 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 3-4.