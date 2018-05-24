05:43 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" обыграл "Тампу" и вышел в финал Кубка Стэнли

Александр ОВЕЧКИН и Евгений КУЗНЕЦОВ - в финале Кубка Стэнли.
Александр ОВЕЧКИН и Евгений КУЗНЕЦОВ - в финале Кубка Стэнли.
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"Вашингтон" обыграл "Тампу" в седьмом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ - 4:0. "Кэпиталз" во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка Стэнли. Соперником команды Барри Тротца станет новичок лиги "Вегас".

Счет в матче на второй минуте открыл нападающий Александр Овечкин. Передачу в этом эпизоде ему отдал Евгений Кузнецов. Во втором периоде Андре Бураковски сделал дубль. В третьей двадцатиминутке еще одну шайбу забросил Никлас Бэкстрем

Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22. 

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Седьмой матч

"Тампа" - "Вашингтон" - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: ОВЕЧКИН - 12 (КУЗНЕЦОВ, Уилсон), 1:02 - 0:1. Бураковски - 1, 28:59 - 0:2. Бураковски - 2 (Карлсон), 36:31 - 0:3. Бэкстрем - 4 (п.в.), 56:17 - 0:4.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (55:49 - 56:17) - Холтби.

Штраф: 11 - 9.

Броски: 29 (10+12+7) - 23 (9+6+8).

Наши: Кучеров (19:29/3/-1), Сергачев (14:59/1/-1) - Овечкин (17:11/4/1), Кузнецов (18:56/4/1), Орлов (25:40/0/2).

24 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 3-4.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (134)
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$n10nep$

Easycure Тампоны оказались дном. мерзкие перья кузнецова и визит овечкина в кремль с бидоном может остановить только МАФ. Все за ВЕГАС!) Только их победа спасет НХЛ от позора. 06:54 =========================== С ума сошел? Не зажило?

07:03

Neil

П_о_в_а_р_ Пацаны, а ща на работу все, не?) опосля какея та... И как оно?)) ----- Да как после очередного пинка мясным, на позитиве)

07:02

lommaster

Граф! рано радоваться, покарии лучший хоккеист страны в постсоветской истории еще не взял кубок

07:00

П_о_в_а_р_

Пацаны, а ща на работу все, не?) опосля какея та... И как оно?))

07:00

Easycure

Тампоны оказались дном. мерзкие перья кузнецова и визит овечкина в кремль с бидоном может остановить только МАФ. Все за ВЕГАС!) Только их победа спасет НХЛ от позора.

06:54

Neil

spetrov, получается не успел, если корпус поставил не правильно и угол открытый.

06:51

AK83

Специально на Тампу поставил... денег не жалко... Саша Давай

06:42

AK83

Наконец то

06:40

$n10nep$

unLost14 Neil unLost14, Васёк вообще опасен, как не крути.______Мне больше всего нравится в нём, что он ни разу(!!!) на провокации не повёлся. Даже когда его прогнозы или мысли не сбываются, даже когда его плохими словами называют. Никогда не отвечает в подобном ключе, только по хоккею. Справедливый и тот срывался маленько. Васёк-никогда!))) 06:38 =================================== Это да, подтверждаю!

06:39

Сибиряк.1974.СМ

Засадить две домашние игры, а позже и встать на край после 5й ,но затем угваздать в двух решающих 7:0-это реально жесть! Банда! Вынесут они Вегас максимум в пяти ;).Как говорится :"Скриньте"!

06:39

$n10nep$

Кузя обошел Бэкса по серии игр с набранными очками?

06:39

unLost14

Neil unLost14, Васёк вообще опасен, как не крути.______Мне больше всего нравится в нём, что он ни разу(!!!) на провокации не повёлся. Даже когда его прогнозы или мысли не сбываются, даже когда его плохими словами называют. Никогда не отвечает в подобном ключе, только по хоккею. Справедливый и тот срывался маленько. Васёк-никогда!)))

06:38

$n10nep$

unLost14 $n10nep$ Такими темпами скоро и к додикам-сержантам, поющим гимн привыкну._________Очень мне не нравятся эти сержанты, даже гармошка не спасает))) 06:35 ====================================== Я так понимаю, он один раз в гармошку дует, чтобы легкие прочистить?

06:36

$n10nep$

Neil $n10nep$, ты главное к гимну не привыкни)) 06:34 ===================== Не, ну негритоска (Соня Брайсон) у Тампы хорошо поет. Тут ничего не скажешь. Даже такой унылый гимн, как гимн США))

06:35

Neil

unLost14, Васёк вообще опасен, как не крути.

06:35

spetrov

Neil, успел. Он же вроде бы подмышкой пустил.

06:35

unLost14

$n10nep$ Такими темпами скоро и к додикам-сержантам, поющим гимн привыкну._________Очень мне не нравятся эти сержанты, даже гармошка не спасает)))

06:35

Neil

$n10nep$, ты главное к гимну не привыкни))

06:34

Neil

Всё что было в Вегасе- останется в Вегасе(с)

06:33

unLost14

Главное, чтоб наш Васёк не возгордился за свои прогнозы. Долгий (Джирарди-Троянский конь) и вчерашний (что Кэпс не стоит сильно переживать, ибо Тампа не забрасывает почти 5 периодов)

06:32

$n10nep$

Такими темпами скоро и к додикам-сержантам, поющим гимн привыкну.

06:32

Антон Шипулин - гений биатлона!)

А может, в Вегасе тоже камеры в номерах установлены (Москва, Трамп, номер с девочками, выборы - Веселый, привет!) - и ГБ теперь компромат отрабатывает, как думаете?)))

06:30

$n10nep$

Антон Шипулин - гений биатлона!) $n10nep$ В принципе Питтсбург легко убивал западников)) ======================================================================================================= Все зависит от того, сколько бабла ГБ с вегасской мафией закинул на тотализатор и до какой стадии на Вегас поставил! Вегас, мафия, казино, буки, спорт - очевидно, что Вегас не просто так в финал конфы вышел и кто-то на этом озолотился. Вопрос в том, решили вообще до КС вести или на финале остановить. 06:27 ====================================== Я все-таки в такие заговоры не верю))

06:28

Neil

По Васи сегодня вопрос только по первой шайбе. Почему он не успел сместиться?

06:28

unLost14

Васю вообще не трогайте! Он должен был еще и 8 последних периодов забрасывать? Все претензии к лидерам Тампы и тренеру. Кто на Васю скажет плохое, тот реально изделие, о котором упомянул Граф...

06:28

$n10nep$

unLost14 $n10nep$, на финальную серию найдёшь силы и эмоции?) 06:25 ================== Без проблем. Потому что сегодня эмоций потратил мало. Игра довольно-таки легко далась. Один раз сердце екнуло, когда кто-то там у Тампы один на один вышел. Это пожалуй самый опасный момент у ворот Холтби.

06:28

Антон Шипулин - гений биатлона!)

$n10nep$ В принципе Питтсбург легко убивал западников)) ======================================================================================================= Все зависит от того, сколько бабла ГБ с вегасской мафией закинул на тотализатор и до какой стадии на Вегас поставил! Вегас, мафия, казино, буки, спорт - очевидно, что Вегас не просто так в финал конфы вышел и кто-то на этом озолотился. Вопрос в том, решили вообще до КС вести или на финале остановить.

06:27

Neil

Да, чемпион был наиболее опасен и хитёр, супер серия , как всегда. Но и Тампа удивила своими тремя подряд, один шаг на пропасти уже было не до шуток!

06:26

$n10nep$

Радует, что у Жени и Саню +/- растет от матча к матчу. Косвенный, но факт, что они прибавляют во всех компонентах.

06:26

Антон Шипулин - гений биатлона!)

Ну какой спрос с Васи, если атака НОЛЬ шайб за 2 матча??? Посмотрите, какие он мертвяки тащил всю серию и 2 матча для Тампы в одиночку выиграл (при 0-2), делая по 36 сейвов. Когда Холтби по 4 пропускал с 20 бросков в этих матчах...

06:26

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