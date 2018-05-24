"Вашингтон" обыграл "Тампу" и вышел в финал Кубка Стэнли

"Вашингтон" обыграл "Тампу" в седьмом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ - 4:0. "Кэпиталз" во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка Стэнли. Соперником команды Барри Тротца станет новичок лиги "Вегас".
Счет в матче на второй минуте открыл нападающий Александр Овечкин. Передачу в этом эпизоде ему отдал Евгений Кузнецов. Во втором периоде Андре Бураковски сделал дубль. В третьей двадцатиминутке еще одну шайбу забросил Никлас Бэкстрем.
Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Седьмой матч
"Тампа" - "Вашингтон" - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: ОВЕЧКИН - 12 (КУЗНЕЦОВ, Уилсон), 1:02 - 0:1. Бураковски - 1, 28:59 - 0:2. Бураковски - 2 (Карлсон), 36:31 - 0:3. Бэкстрем - 4 (п.в.), 56:17 - 0:4.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (55:49 - 56:17) - Холтби.
Штраф: 11 - 9.
Броски: 29 (10+12+7) - 23 (9+6+8).
Наши: Кучеров (19:29/3/-1), Сергачев (14:59/1/-1) - Овечкин (17:11/4/1), Кузнецов (18:56/4/1), Орлов (25:40/0/2).
24 мая. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 3-4.
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Никлас Бэкстрем (центрфорвард)
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Барри Тротц
- Андре Бураковски
- Вегас Голден Найтс
$n10nep$
Easycure Тампоны оказались дном. мерзкие перья кузнецова и визит овечкина в кремль с бидоном может остановить только МАФ. Все за ВЕГАС!) Только их победа спасет НХЛ от позора. 06:54 =========================== С ума сошел? Не зажило?
07:03
Neil
П_о_в_а_р_ Пацаны, а ща на работу все, не?) опосля какея та... И как оно?)) ----- Да как после очередного пинка мясным, на позитиве)
07:02
lommaster
Граф! рано радоваться, покарии лучший хоккеист страны в постсоветской истории еще не взял кубок
07:00
П_о_в_а_р_
Пацаны, а ща на работу все, не?) опосля какея та... И как оно?))
07:00
Easycure
Тампоны оказались дном. мерзкие перья кузнецова и визит овечкина в кремль с бидоном может остановить только МАФ. Все за ВЕГАС!) Только их победа спасет НХЛ от позора.
06:54
Neil
spetrov, получается не успел, если корпус поставил не правильно и угол открытый.
06:51
AK83
Специально на Тампу поставил... денег не жалко... Саша Давай
06:42
AK83
Наконец то
06:40
$n10nep$
unLost14 Neil unLost14, Васёк вообще опасен, как не крути.______Мне больше всего нравится в нём, что он ни разу(!!!) на провокации не повёлся. Даже когда его прогнозы или мысли не сбываются, даже когда его плохими словами называют. Никогда не отвечает в подобном ключе, только по хоккею. Справедливый и тот срывался маленько. Васёк-никогда!))) 06:38 =================================== Это да, подтверждаю!
06:39
Сибиряк.1974.СМ
Засадить две домашние игры, а позже и встать на край после 5й ,но затем угваздать в двух решающих 7:0-это реально жесть! Банда! Вынесут они Вегас максимум в пяти ;).Как говорится :"Скриньте"!
06:39
$n10nep$
Кузя обошел Бэкса по серии игр с набранными очками?
06:39
unLost14
Neil unLost14, Васёк вообще опасен, как не крути.______Мне больше всего нравится в нём, что он ни разу(!!!) на провокации не повёлся. Даже когда его прогнозы или мысли не сбываются, даже когда его плохими словами называют. Никогда не отвечает в подобном ключе, только по хоккею. Справедливый и тот срывался маленько. Васёк-никогда!)))
06:38
$n10nep$
unLost14 $n10nep$ Такими темпами скоро и к додикам-сержантам, поющим гимн привыкну._________Очень мне не нравятся эти сержанты, даже гармошка не спасает))) 06:35 ====================================== Я так понимаю, он один раз в гармошку дует, чтобы легкие прочистить?
06:36
$n10nep$
Neil $n10nep$, ты главное к гимну не привыкни)) 06:34 ===================== Не, ну негритоска (Соня Брайсон) у Тампы хорошо поет. Тут ничего не скажешь. Даже такой унылый гимн, как гимн США))
06:35
Neil
unLost14, Васёк вообще опасен, как не крути.
06:35
spetrov
Neil, успел. Он же вроде бы подмышкой пустил.
06:35
unLost14
$n10nep$ Такими темпами скоро и к додикам-сержантам, поющим гимн привыкну._________Очень мне не нравятся эти сержанты, даже гармошка не спасает)))
06:35
Neil
$n10nep$, ты главное к гимну не привыкни))
06:34
Neil
Всё что было в Вегасе- останется в Вегасе(с)
06:33
unLost14
Главное, чтоб наш Васёк не возгордился за свои прогнозы. Долгий (Джирарди-Троянский конь) и вчерашний (что Кэпс не стоит сильно переживать, ибо Тампа не забрасывает почти 5 периодов)
06:32
$n10nep$
Такими темпами скоро и к додикам-сержантам, поющим гимн привыкну.
06:32
Антон Шипулин - гений биатлона!)
А может, в Вегасе тоже камеры в номерах установлены (Москва, Трамп, номер с девочками, выборы - Веселый, привет!) - и ГБ теперь компромат отрабатывает, как думаете?)))
06:30
$n10nep$
Антон Шипулин - гений биатлона!) $n10nep$ В принципе Питтсбург легко убивал западников)) ======================================================================================================= Все зависит от того, сколько бабла ГБ с вегасской мафией закинул на тотализатор и до какой стадии на Вегас поставил! Вегас, мафия, казино, буки, спорт - очевидно, что Вегас не просто так в финал конфы вышел и кто-то на этом озолотился. Вопрос в том, решили вообще до КС вести или на финале остановить. 06:27 ====================================== Я все-таки в такие заговоры не верю))
06:28
Neil
По Васи сегодня вопрос только по первой шайбе. Почему он не успел сместиться?
06:28
unLost14
Васю вообще не трогайте! Он должен был еще и 8 последних периодов забрасывать? Все претензии к лидерам Тампы и тренеру. Кто на Васю скажет плохое, тот реально изделие, о котором упомянул Граф...
06:28
$n10nep$
unLost14 $n10nep$, на финальную серию найдёшь силы и эмоции?) 06:25 ================== Без проблем. Потому что сегодня эмоций потратил мало. Игра довольно-таки легко далась. Один раз сердце екнуло, когда кто-то там у Тампы один на один вышел. Это пожалуй самый опасный момент у ворот Холтби.
06:28
Антон Шипулин - гений биатлона!)
$n10nep$ В принципе Питтсбург легко убивал западников)) ======================================================================================================= Все зависит от того, сколько бабла ГБ с вегасской мафией закинул на тотализатор и до какой стадии на Вегас поставил! Вегас, мафия, казино, буки, спорт - очевидно, что Вегас не просто так в финал конфы вышел и кто-то на этом озолотился. Вопрос в том, решили вообще до КС вести или на финале остановить.
06:27
Neil
Да, чемпион был наиболее опасен и хитёр, супер серия , как всегда. Но и Тампа удивила своими тремя подряд, один шаг на пропасти уже было не до шуток!
06:26
$n10nep$
Радует, что у Жени и Саню +/- растет от матча к матчу. Косвенный, но факт, что они прибавляют во всех компонентах.
06:26
Антон Шипулин - гений биатлона!)
Ну какой спрос с Васи, если атака НОЛЬ шайб за 2 матча??? Посмотрите, какие он мертвяки тащил всю серию и 2 матча для Тампы в одиночку выиграл (при 0-2), делая по 36 сейвов. Когда Холтби по 4 пропускал с 20 бросков в этих матчах...
06:26