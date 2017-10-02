"Вашингтон" обыграл "Сент-Луис", Овечкин и Кузнецов сделали по передаче

"Вашингтон" одержал победу над "Сент-Луисом" со счетом 4:3 в выставочном матче. Отметим, что в составе "Блюз" на льду отсутствовал лидер клуба Владимир Тарасенко.

В составе победителей по шайбе забросили Джон Карлсон, Бретт Коннолли, Деванте Смит-Пелли и Том Уилсон. Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились голевыми передачами. У "Сент-Луиса" забивали Уэйд Меган, Брэйден Шенн и Дмитрий Яшкин.

Овечкин провел на площадке 15.25 минут и нанес всего один бросок. Кузнецов за 16.06 минут ни разу не бросил, получил двухминутное удаление и провел три силовых приема. На счету Дмитрия Орлова 25.49 минут, нет бросков и показатель полезности "+1".

Форвард "Блюз" Клим Костин за 7.13 минут провел три силовых приема. У Ивана Барбашева показатель полезности "-3" и один силовой прием за 11.46 минут.

НХЛ

Контрольные матчи

"Сент-Луис" – "Вашингтон" – 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Голы: Уилсон – 1 (Коннолли, Эллер), 8:29 – 0:1. Меган – 1, 11:34 – 1:1. Яшкин – 1 (Бродзяк, Бортуццо), 25:03 – 2:1. Смит-Пелли – 1 (Чейссон, Нисканен), 27:55 – 2:2. Шенн – 1 (бол., Блэй), 33:45 – 3:2. Карлсон – 1 (Овечкин, Кузнецов), 43:40 – 3:3. Коннолли – 1 (Смит-Пелли, Нисканен), 55:34 – 3:4.

Вратари: Аллен (57:51 – 59:19) – Холтби.

1 октября. Сент-Луис. Scottrade Center.