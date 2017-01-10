06:11 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Вашингтон" обыграл "Монреаль", Овечкин догнал Ришара

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"Вашингтон" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Монреаль" – 4:1. В составе "Кэпиталз" 2 (1+1) очка набрал российский нападающий Евгений Кузнецов.

Другой российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка, догнал по количеству шайб в НХЛ Мориса Ришара и при этом остановился в одном балле до рубежа в 1000 очков в лиге.

"Вашингтон" одержал шестую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Вашингтон" - 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Бэкстрем - 10 (ОВЕЧКИН, Алзнер), 11:03 - 0:1. Плеканец - 4 (бол., Байрон, Лехконен), 47:18 - 1:1. КУЗНЕЦОВ - 5 (ОВЕЧКИН, Уильямс), 48:12 - 1:2. Коннолли - 5 (КУЗНЕЦОВ), 51:00 - 1:3. ОВЕЧКИН - 19 (бол., Бэкстрем, Юханссон), 56:36 - 1:4.

Вратари: Прайс - Холтби.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 23 (7+8+8) - 39 (12+16+11).

Наши: Радулов (22:14/1/-2), Емелин (19:42/2/-1) - Овечкин (15:20/5/+2), Кузнецов (18:23/4/+2), Орлов (19:34/1/0).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Монте-Кристо (Мститель) .

Один из лучших матчей, что я смотрел, с участием Вашингтона. И дело не в том, что Овечкин догнал легендарного Ришара и набрал три очка за результативность. Кстати, у него теперь 999 очков. А просто Монреаль тоже играл блестяще. Но в воротах Вашингтона Холтби. Жаль, что его сухая серия прервалась. Да и гол ему забили после третьего добивания, когда он уже лежал, его подтолкнул игрок Монреаля. Кэри Прайс тоже стоял отлично. Как он легко ловил и отбивал сложнейшие броски, в том числе и Овечкина. Поражала эта легкость. Казалось, что ему забить невозможно. При счете 1:1 переломил ход матча Женя Кузнецов. Его гол - шедевр. Смотреть всем ! Он немного деморализовал Прайса. Кузнецов же организовал и третий гол. И на Кузнецове Радулов нарушил правило. Большинство реализовал Овечкин шикарным броском. Прайс даже не среагировал. Не успел. Радулов тоже играл отлично. До шайбы Кузнецова его фамилия звучала чаще, чем Овечкина, Кузнецова и Орлова вместе взятых. И пасы отдает и бросает. Приятно смотреть. Но больше всего радует то, что у Овечкина что-то начало получаться. Не сглазить бы....

06:34

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Материалы других СМИ