"Вашингтон" обыграл "Монреаль", Овечкин догнал Ришара

"Вашингтон" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Монреаль" – 4:1. В составе "Кэпиталз" 2 (1+1) очка набрал российский нападающий Евгений Кузнецов.

Другой российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка, догнал по количеству шайб в НХЛ Мориса Ришара и при этом остановился в одном балле до рубежа в 1000 очков в лиге.

"Вашингтон" одержал шестую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Вашингтон" - 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Бэкстрем - 10 (ОВЕЧКИН, Алзнер), 11:03 - 0:1. Плеканец - 4 (бол., Байрон, Лехконен), 47:18 - 1:1. КУЗНЕЦОВ - 5 (ОВЕЧКИН, Уильямс), 48:12 - 1:2. Коннолли - 5 (КУЗНЕЦОВ), 51:00 - 1:3. ОВЕЧКИН - 19 (бол., Бэкстрем, Юханссон), 56:36 - 1:4.

Вратари: Прайс - Холтби.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 23 (7+8+8) - 39 (12+16+11).

Наши: Радулов (22:14/1/-2), Емелин (19:42/2/-1) - Овечкин (15:20/5/+2), Кузнецов (18:23/4/+2), Орлов (19:34/1/0).