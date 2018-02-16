06:41 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" обыграл "Миннесоту", Овечкин набрал 4 очка

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"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Миннесоту" - 5:2. Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин набрал в этой встрече 4 (1+3) очка. Он провел на площадке 17 минут 48 секунд и завершил игру с показателем "+4".

Евгений Кузнецов за 17 минут 37 секунд результативными действиями не отметился. Защитник Дмитрий Орлов за 21 минуту 12 секунд сделал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Вашингон" - 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)

Голы: Уилсон - 8 (ОВЕЧКИН, ОРЛОВ), 20:59 - 0:1. ОВЕЧКИН - 34 (Бураковски), 25:51 - 0:2. Бураковски - 6, 42:29 - 0:3. Нидеррайтер - 15 (Койву, Олофссон), 44:25 - 1:3. Бэкстрем - 15 (ОВЕЧКИН, Уилсон), 55:06 - 1:4. Стаал - 26 (бол., Гранлунд, Сутер), 56:48 - 2:4. Уилсон - 9 (п.в., Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 57:46 - 2:5.

Вратари: Дубник (56:34 - 56:48, 56:58 - 57:46) - Грубауэр.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 34 (8+8+18) - 27 (6+9+12).

Наши: - - Овечкин (17:48/7/4), Кузнецов (17:37/2/0), Орлов (21:12/2/1).

16 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
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Easycure

а шутка все равно хороша). а 1+3 забудут как 1:10 все забыли уже.

10:04

Vasek

*второй крутой центр Айлс Барзала имел ввиду, не Бэйли. Хотя Бэйли тоже крутой сезон

09:54

Vasek

а гонка за ПО в Метро-дивизионе шикарна! Кэпс уже всего в -3 от Пенс (помнится УР вроде радовался когда Пенс по потерянным упали на последнее место в дивизионе, хи-хи))). Теперь Вашиков можно брать тепленькими, благо там кроме Ови играть некому. Коламбус быстро рухнул. Дэвилз пока, как товарищ Сухов "лучше, конечно, помучиться". Айлс, позорники, портят шикарный сезон Таваресу и Бэйли - все таки без обороны 2 крутых центра не могут вытащить команду, ну если эти 2 крутых центра не Кросби с Малкиным))) Думаю Айлс в ПО все же пройдёт. Пока вообще все могут пройти (и Унитазы!))) Только Рагс слились (говорят сделки по Нэшу и даже Макдоне уже на мази).

09:51

fireman32

Короче,как я понял,Великий сегодня был в полном поряде)?

09:46

Vasek

Будро та ещё балаболка. В том сезоне накинулся с публично критикой на Дубнега и тот, отпустив руки, выбыл из гонки за Везину. Ови на тему ОИ лучше не трогать походу))

09:36

fifa_guru

Как там Будро? Еще жду шуток))

08:50

redgy

gibson, ясно.. спасибо

08:36

van der sar

592.

08:23

Весёлый©

Лучше бы ты на Олимпиаде так очки набирал, Санёк!

08:20

maxcds

интересно, а кто в этой регулярке тащит вшей в плов

08:14

icezellion

Действительно, в этот день для Будро Овечкин лучше бы на олимпиаде был)

07:46

Mon65

Ну вот Саня в ударе и Вашики в норме. Поздравляю с 1100 очком.

07:31

gibson

1+3 как у Кучерова, но там все очки эстетские, а здесь рабоче-крестьянские, даже гол корявый:-) Но очки не пахнут, как говорится. P.S. При шайбе в пустые ворота получил очко потому что заблокировал бросок, вернее помешал его нанести.

07:29

mikha1

А я при втором голе Уилсона не заметил где Саня коснулся шайбы. Скорее всего эту передачу у него отберут. Значить в матче с Чикаго надо будет набирать 1100 очко.

07:19

redgy

Ови наказал Будро за троллинг)) Но где нашли его ассист при последнем голе?)

07:04

Sn0w

Первый гол Уилсона - я раза четыре посмотрел повтор, зачем Овечкин переоделся в форму Уилсона?!

06:51

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