"Вашингтон" обыграл "Миннесоту", Овечкин набрал 4 очка

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Миннесоту" - 5:2. Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин набрал в этой встрече 4 (1+3) очка. Он провел на площадке 17 минут 48 секунд и завершил игру с показателем "+4".

Евгений Кузнецов за 17 минут 37 секунд результативными действиями не отметился. Защитник Дмитрий Орлов за 21 минуту 12 секунд сделал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Вашингон" - 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)

Голы: Уилсон - 8 (ОВЕЧКИН, ОРЛОВ), 20:59 - 0:1. ОВЕЧКИН - 34 (Бураковски), 25:51 - 0:2. Бураковски - 6, 42:29 - 0:3. Нидеррайтер - 15 (Койву, Олофссон), 44:25 - 1:3. Бэкстрем - 15 (ОВЕЧКИН, Уилсон), 55:06 - 1:4. Стаал - 26 (бол., Гранлунд, Сутер), 56:48 - 2:4. Уилсон - 9 (п.в., Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 57:46 - 2:5.

Вратари: Дубник (56:34 - 56:48, 56:58 - 57:46) - Грубауэр.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 34 (8+8+18) - 27 (6+9+12).

Наши: - - Овечкин (17:48/7/4), Кузнецов (17:37/2/0), Орлов (21:12/2/1).

16 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.