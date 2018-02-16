"Вашингтон" обыграл "Миннесоту", Овечкин набрал 4 очка

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Миннесоту" - 5:2. Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин набрал в этой встрече 4 (1+3) очка. Он провел на площадке 17 минут 48 секунд и завершил игру с показателем "+4".
Евгений Кузнецов за 17 минут 37 секунд результативными действиями не отметился. Защитник Дмитрий Орлов за 21 минуту 12 секунд сделал результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" - "Вашингон" - 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)
Голы: Уилсон - 8 (ОВЕЧКИН, ОРЛОВ), 20:59 - 0:1. ОВЕЧКИН - 34 (Бураковски), 25:51 - 0:2. Бураковски - 6, 42:29 - 0:3. Нидеррайтер - 15 (Койву, Олофссон), 44:25 - 1:3. Бэкстрем - 15 (ОВЕЧКИН, Уилсон), 55:06 - 1:4. Стаал - 26 (бол., Гранлунд, Сутер), 56:48 - 2:4. Уилсон - 9 (п.в., Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 57:46 - 2:5.
Вратари: Дубник (56:34 - 56:48, 56:58 - 57:46) - Грубауэр.
Штраф: 4 - 10.
Броски: 34 (8+8+18) - 27 (6+9+12).
Наши: - - Овечкин (17:48/7/4), Кузнецов (17:37/2/0), Орлов (21:12/2/1).
16 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Easycure
а шутка все равно хороша). а 1+3 забудут как 1:10 все забыли уже.
10:04
Vasek
*второй крутой центр Айлс Барзала имел ввиду, не Бэйли. Хотя Бэйли тоже крутой сезон
09:54
Vasek
а гонка за ПО в Метро-дивизионе шикарна! Кэпс уже всего в -3 от Пенс (помнится УР вроде радовался когда Пенс по потерянным упали на последнее место в дивизионе, хи-хи))). Теперь Вашиков можно брать тепленькими, благо там кроме Ови играть некому. Коламбус быстро рухнул. Дэвилз пока, как товарищ Сухов "лучше, конечно, помучиться". Айлс, позорники, портят шикарный сезон Таваресу и Бэйли - все таки без обороны 2 крутых центра не могут вытащить команду, ну если эти 2 крутых центра не Кросби с Малкиным))) Думаю Айлс в ПО все же пройдёт. Пока вообще все могут пройти (и Унитазы!))) Только Рагс слились (говорят сделки по Нэшу и даже Макдоне уже на мази).
09:51
fireman32
Короче,как я понял,Великий сегодня был в полном поряде)?
09:46
Vasek
Будро та ещё балаболка. В том сезоне накинулся с публично критикой на Дубнега и тот, отпустив руки, выбыл из гонки за Везину. Ови на тему ОИ лучше не трогать походу))
09:36
fifa_guru
Как там Будро? Еще жду шуток))
08:50
redgy
gibson, ясно.. спасибо
08:36
van der sar
592.
08:23
Весёлый©
Лучше бы ты на Олимпиаде так очки набирал, Санёк!
08:20
maxcds
интересно, а кто в этой регулярке тащит вшей в плов
08:14
icezellion
Действительно, в этот день для Будро Овечкин лучше бы на олимпиаде был)
07:46
Mon65
Ну вот Саня в ударе и Вашики в норме. Поздравляю с 1100 очком.
07:31
gibson
1+3 как у Кучерова, но там все очки эстетские, а здесь рабоче-крестьянские, даже гол корявый:-) Но очки не пахнут, как говорится. P.S. При шайбе в пустые ворота получил очко потому что заблокировал бросок, вернее помешал его нанести.
07:29
mikha1
А я при втором голе Уилсона не заметил где Саня коснулся шайбы. Скорее всего эту передачу у него отберут. Значить в матче с Чикаго надо будет набирать 1100 очко.
07:19
redgy
Ови наказал Будро за троллинг)) Но где нашли его ассист при последнем голе?)
07:04
Sn0w
Первый гол Уилсона - я раза четыре посмотрел повтор, зачем Овечкин переоделся в форму Уилсона?!
06:51