05:44 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" обыграл "Каролину", Овечкин набрал 1 очко

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"Вашингтон" выиграл у "Каролины" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). "Кэпиталз" обыграл третью встречу кряду.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей. Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали. Форвард "Харрикейнз" Андрей Свечников заработал 2 удаления.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Каролина" – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Стивенсон – 4, 23:33 – 1:0. Оши – 11 (бол., Карлсон, Овечкин), 38:16 – 2:0. Ахо – 15 (Ферланд), 52:25 – 2:1. Карлсон – 6 (п.в., Бэкстрем), 59:09 – 3:1.

Вратари: Холтби – Мразек (57:32 – 19:09).

Штраф: 8 – 8.

Броски: 33 (16+9+8) – 29 (8+8+13).

Наши: Кузнецов (15.13/2/0), Овечкин (21.08/4/0), Орлов (21.35/0/+1) – Свечников (18.23/1/0).

28 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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