"Вашингтон" обыграл "Каролину" благодаря хет-трику Овечкина

"Вашингтон" по буллитам переиграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это четвертая подряд победа "Кэпиталз".

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами, но реализовал свою попытку в серии буллитов. Для него это второй подряд хет-трик. Он является 14-м игроком в истории НХЛ, который записал на свой счет хет-трик в двух подряд играх несколько раз в своей карьере.

Другой россиянин Евгений Кузнецов сделал голевую передачу и не реализовал попытку в серии буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" – "Вашингтон" – 5:6 Б (2:1, 2:3, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мартинук – 8 (Ахо, Де Хаан), 0:47 – 1:0. Овечкин – 26 (Зигенталер, Дауд), 3:56 – 1:1. Ахо – 10 (мен., Терявяйнен), 13:18 – 2:1. Ахо – 11 (бол., Фольк, Терявяйнен), 24:39 – 3:1. Терявяйнен – 6 (бол., Свечников, Ахо), 26:41 – 4:1. Уилсон – 9 (Кузнецов), 32:37 – 4:2. Овечкин – 27 (Дауд, Карлсон), 37:25 – 4:3. Бойд – 3 (Карлсон, Дауд), 38:19 – 4:4. Овечкин – 28 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 49:49 – 4:5. Уильямс – 7 (бол.), 53:48 – 5:5.

Победный буллит: Врана.

Вратари: Дарлинг – Холтби.

Штраф: 6 – 14.

Броски: 27 (10+6+10+1) – 29 (10+11+7+1).

Наши: Свечников (22.33/2/-1) – Кузнецов (18.21/5/-1), Овечкин (21.10/5/+1), Орлов (24.49/1/+1).

15 декабря. Роли. PNC Arena.

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