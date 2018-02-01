"Вашингтон" обыграл "Филадельфию", Кузнецов и Проворов отметились голевыми передачами

"Вашингтон" на своем льду выиграл у "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Это вторая подряд победа "Кэпиталз" и второе кряду поражение "Флайерз".
Российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов провел на льду 22 с половиной минуты и отметился голевой передачей, а его соотечетсвенник и одноклубник Александр Овечкин сыграл на минуту больше и сделал 2 броска по воротам. В составе гостей почти 26 минут сыграл российский защитник Иван Проворов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Филадельфия" - 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)
Голы: Патрик - 4 (Симмондс), 1:18 - 0:1. Конекны - 11 (Кутюрье), 7:50 - 0:2. Стивенсон - 3 (Эллер, Карлсон), 22:14 - 1:2. Стивенсон - 4 (Боуи), 23:01 - 2:2. Бураковски - 4 (бол., Эллер), 34:32 - 3:2. Оши - 12 (бол., КУЗНЕЦОВ, Карлсон), 45:28 - 4:2. Смит-Пелли - 7 (Дьос, Бигл), 49:06 - 5:2. Ворачек - 10 (ПРОВОРОВ, Патрик), 50:40 - 5:3.
Вратари: Холтби - Нойвирт (Лион, 49:06, 57:08).
Штраф: 7 - 11.
Броски: 25 (6+11+8) - 30 (11+12+7).
Наши: Кузнецов (22:27/1/-2), Овечкин (23:40/2/-2) - Проворов (25:49/3/2).
1 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
fifa_guru
Vasek А что им еще делать? кто их будет вытаскивать со дна) вратарь и защитника в возрасте 30+ забили нехило платежку. счас только с молодыми возиться в атаке, организовывать химию с Пачиоретти, Друэном и Гальченюком
15:41
Werewolf
bezik Werewolf, ну тогда скандал будет огроменный. Думаю, частично допустят, иначе причина недопуска выглядит очень странно. Все-таки признано судом отсутствие гос. программы, а это, как я понимаю, единственная причина отстранения спортсменов, которые с допингом Сочи-2014 никак не связаны вроде Кулижникова и Юскова, Устюгова и Ана с Шипулиным_______Вроде не так. Было подчеркнуто что суд вообще не рассматривал наличие гос программы, а смотрел личное дело каждого спортсмена...
15:32
bezik
Vasek, франкофон с задатками топа. Хз с некстванами, вроде Макди хватило. Уэбера и отдать могут тому же Колорадо, например. Зарплата со следующего года у него адекватная (6 кк 4 года, потом 3, и 3 года по 1 млн), а под кепкой, если надо, уместить можно.
15:10
Vasek
bezik, Хабс очень хотят пик 1 раунда в 2020, чтобы попробовать взять Лафренье. -------------- это кто новый некстван? Не представляю, как они эт провернут. Скажут Прайсу с Уэбэром типа: же не мэ, посидите тут, потерпите, старики, мы тут на дно сгоняем на пару лет, нам бы наследника (уже) МакДэвида отхватить. Что клёво, скажут, он француз =))) Прайс с Уэбером, конечно, оценят шутку и отдадут в жертву пару лет своих карьер. Вообще Лагушонье этот к тому моменту вполне может сдуться аки Свечников мл. Же не се па короче...
14:27
bezik
А еще отмечу ничью Испании и Франции на Евро-18 по мини-футболу. СУПЕРСЕНСАЦИЯ!
13:36
bezik
Werewolf, ну тогда скандал будет огроменный. Думаю, частично допустят, иначе причина недопуска выглядит очень странно. Все-таки признано судом отсутствие гос. программы, а это, как я понимаю, единственная причина отстранения спортсменов, которые с допингом Сочи-2014 никак не связаны вроде Кулижникова и Юскова, Устюгова и Ана с Шипулиным
13:07
Werewolf
bezik Werewolf, о как с Олимпиадой-то неожиданно.Жаль бобслеистов, ну да ладно. Вроде и приятно, а вроде бы и пофиг. Лишь бы до ОИ допустили всех, хоть смотреть тогда интересно будет_______А вроде говорили что оправдание ничего не решит, потому что их места в соревнованиях на ОИ уже распределены.
12:57
bezik
Werewolf, о как с Олимпиадой-то неожиданно.Жаль бобслеистов, ну да ладно. Вроде и приятно, а вроде бы и пофиг. Лишь бы до ОИ допустили всех, хоть смотреть тогда интересно будет
12:46
Werewolf
Adios Amigos R... Vasek Adios Amigos R..., Всё-таки слухи и инсайды - это разные вещи:). -------------- как скажешь, но частенько слухи выдают за инсайды. 12:10 =================== Понятно, ибо правдивые инсайды - редкость, а болелам нужно же о чём-то тереть...))______Ну насколько я понял слухи - это информация из любого источника, инсайды - информация из внутренней кухни команды. Потому так и называется INside.....Просто правильно сказали - многие слухи называют инсайдами.
12:33
Adios Amigos R...
Vasek Adios Amigos R..., Всё-таки слухи и инсайды - это разные вещи:). -------------- как скажешь, но частенько слухи выдают за инсайды. 12:10 =================== Понятно, ибо правдивые инсайды - редкость, а болелам нужно же о чём-то тереть...))
12:15
Vasek
вот про обмен Шэйэна из Детройта долго говорили. И говорили. Пока не обменяли 3 месяца спустя ))) Вот видимо был не слух, а инсайд, но Пачи точно слух. Хотя разницу все равно не вижу. Прикольно конечно вероятные трансферы обсуждать, но хоцца логичных. Пачи в Пенс и в Кэпс не помещается из-за потолка. Дальше обсуждать трудно
12:13
Adios Amigos R...
Ну не знаю, брать Грина Тампе - наступать на те же грабли, что Вашики перед прошлым пловом с Шаттой. Как говорится, в этом случае - лучшее - враг хорошего...Гораздо больше им приличный оборонительный защитник нужен.
12:13
Vasek
Adios Amigos R..., Всё-таки слухи и инсайды - это разные вещи:). -------------- как скажешь, но частенько слухи выдают за инсайды.
12:10
Adios Amigos R...
Vasek ================ Всё-таки слухи и инсайды - это разные вещи:). Слухов всегда полно, но не все подтверждаются, понятно. Вокруг той же нефти в то время множество слухов ходило, "меняли" всех напов на хорошего дэфа, кроме Макди, конечно...)
12:07
bezik
Строльман не для большинства, а Сергачев в ПО периодически в запас будет садиться, если будет трейд
12:05
Vasek
Adios Amigos R..., Майк Грин для большинства игрок, зачем он Тампе? У них Хедман есть, Сергачев со Строльманом тоже могут в ПП сыграть. ------------------- да не будет в ПО Сергачева в составе, максимум 10-11 минут 6-7 дефом будет бегать. Грин нужен, как минимум, если Хедман вылетит и для глубины. Как показал пример Питтсбурга, когда в третьей паре играет атакующий Шульц, атаковать можно чаще, чем обороняться )) Хороший рецепт для кубкового похода для команды с плохой обороной (у Тампы плохая оборона, в Нэшвилл не одобряет)
12:04
Adios Amigos R...
Майк Грин для большинства игрок, зачем он Тампе? У них Хедман есть, Сергачев со Строльманом тоже могут в ПП сыграть. Вот про Ялмарссона более логично, имхо. Если он совсем в своём днище играть не разучился, конечно...)
11:57
Vasek
Werewolf, Да понятное дело что слухи на пустом месте не возникают. Значит есть предпосылки. Ну вшам тоже отдавать некого. Орпика никто не возьмет ))))) ---------------------- как раз таки слухи на пустом месте возникают. ГМ А из команды К отправил скаута Б в город N, чтобы он посмотрел за игроком Х... Скауту Б в городе N как-то надо попасть на матч НХЛ и желательно смотреть игру с хорошего места. Скаут Б обращается к коллеге Д за билетом, на трибунах скаута Б узнают журналисты Г, Ч и Ы и допрашивают кого он смотрит... Но скаут не выдаст, что он следит за игроком Х ;) Ну где-то в этой цепи и выдается якобы "инсайд", что клуб К интересует игроком Y и что чаще всего не так. Поэтому космические слухи ерунда и bezikу я так говорил. Не было инсайдов перед обменом Уэбера на ПиКеюшку, не было инсайда об обмене Холла на Ларсона. И разумеется Пачи не переходит в Пенс ))
11:54
Vasek
Werewolf, и Киселе (он что-то подсдал чуток последнее время)...... ---------- ну дык, весь месяц играет в третьем звене и дальше там будет играть. Второе без него только лучше стало - за январь Хагги набрал столько же очков, сколько Кучеров! Хорни, в отличие, от Киселя добавляет звену жесткости. Кисель сейчас может только за счёт очков в большинстве в тор-5 бомбардиров держаться. З.Ы. Ови однозначно фаворит на Ришара. Ли и кто там ещё претендент? Это вообще не уровня Ришара игроки.
11:44
bezik
Werewolf, Бураковски плюс пики - для Хабс это не так плохо. Может кто из проспектов есть на примете - тут я плохо ориентируюсь. Как я слышал, Хабс очень хотят пик 1 раунда в 2020, чтобы попробовать взять Лафренье.
11:26
Werewolf
bezik Werewolf, ну есть форумы с инсайдами, твитерами и прочая лажа. Причем это однозначно не беспочвенные слухи, хотя вероятно, что часть из них не воплотится. Как я и писал ранее Ваську, хотели Летестю или Пажо. Летестю ЭО не отдал уже на 90%, решил сохранить, поэтому варианты отпали. Для 3 центра остался Пажо, но пока нового не слышно. Ну а про Пачи слухи уже месяц ходят, сказали трейд его вот-вот будет, но пока непонятно куда, те же Кэпс его тоже хотят, как и Блюз с Рэгс. А Тампа всерьез интересуется Майом Грином. ну есть еще инфа про Ялмарссона, Гудбрансона, Бэрри, Хэнифина, Ванека, Нэша, Д. Джонсон, но это не так интересно________Да понятное дело что слухи на пустом месте не возникают. Значит есть предпосылки. Ну вшам тоже отдавать некого. Орпика никто не возьмет )))))
11:16
bezik
Werewolf, ну есть форумы с инсайдами, твитерами и прочая лажа. Причем это однозначно не беспочвенные слухи, хотя вероятно, что часть из них не воплотится. Как я и писал ранее Ваську, хотели Летестю или Пажо. Летестю ЭО не отдал уже на 90%, решил сохранить, поэтому варианты отпали. Для 3 центра остался Пажо, но пока нового не слышно. Ну а про Пачи слухи уже месяц ходят, сказали трейд его вот-вот будет, но пока непонятно куда, те же Кэпс его тоже хотят, как и Блюз с Рэгс. А Тампа всерьез интересуется Майом Грином. ну есть еще инфа про Ялмарссона, Гудбрансона, Бэрри, Хэнифина, Ванека, Нэша, Д. Джонсон, но это не так интересно
11:12
Werewolf
Кстати на счет точности: у Карлсона из рыцарей бешеная просто......При 27 голах 26%. Жесть. У Ли тоже отличная: при 27 шайбах 21,8%......Да у Малыча тоже хорошая 17,2 при 26 шайбах. Еще один трик и включится на полную в борьбу за Ришар.
11:09
bezik
Овечкин, кстати, привез первый гол. Джуса на свалку и учить там защите, а Боуи какой транзишн сделал - офигеть!
11:07
Werewolf
bezik Werewolf, да начхать на точность и характеристики. Просто самый лучший. И это даже обсуждать не хочу, чтобы ты не писал. сразу для аналога, Кросби вряд ли по какой-то определенной характеристике будет прям в 10. Но он лучший. Так же и тут. Оставим эту наболевшую тему. читал мои вчерашние вбросы про обмены для ПП? они интересны______Читал. Ты их откуда берешь? Я не особо силен в трейдах. Гюнцеля жалко отдавать. Перспективный. Молодой просто. Просто даже не вижу кого у ПП отдать можно. Из 3-4 звена никому не нужны, а остальные самим нужны ))))) Одними пиками ведь не отделаешься. Но в третье звено центр нужен. Свои не заиграли, а на Сиде, Малыче и Киселе (он что-то подсдал чуток последнее время) далеко не уедешь......Плюс Летанг - тень себя прошлого......Есть несколько приятных моментов: Малыч вроде разыгрался, у Сида неплохой январь получился, и второй вратарь неплохой есть. Но глубины нет вообще. 3-4 звенья чисто откатывают чтобы первые два отдохнули. Созидания мало. Нужен по зарез игрок в третье. И Киселя не резон туда загонять. Ему там не с кем играть.
11:05
bezik
Werewolf, да начхать на точность и характеристики. Просто самый лучший. И это даже обсуждать не хочу, чтобы ты не писал. сразу для аналога, Кросби вряд ли по какой-то определенной характеристике будет прям в 10. Но он лучший. Так же и тут. Оставим эту наболевшую тему. читал мои вчерашние вбросы про обмены для ПП? они интересны
10:42
Werewolf
bezik Овечкин будет держаться, потому что у него лучший бросок в НХЛ - не лучший, а на данный момент самый сильный. Это немного разные вещи. У броска две характеристики: сила и точность. Самый сильный у Овечкина, по точности он среди первых 10 мест на Ришар в этом сезоне худший.
10:32
Mon65
Нормальная волевая победа над набравшим ход летчиками. Надо попадать в плоф, а там уж видно будет. Я давно заметил, что матч звезд отнимает много моральных сил, после него один-два матча практически все звезды приходят в себя, а потом снова выйдут на свой уровень. Я это еще до матча звезд предсказывал. Вон как феерил в полуфинале Куч (на финал правда его не хватило), а вчера провел один из самых бледных матчей. Да и Кросби вчера с второй передачкой на пустые был бледной тенью Малыча. Вот и Саня с показателем "-2". Еще один матч Вашиков надо бы вытащить за счет Команды, а потом и Саня снова выйдет на свой уровень.
10:21
Долго наблюдал за идиотами на эт
АО продолжает будоражить умы))
09:47
matvey2000
fireman32 прав. Овечкин первый, потому что забивал больше других в начале сезона. И на протяжении сезона. Собственно, так и становятся лучшими снайперами.
09:41