"Вашингтон" обыграл "Филадельфию", Кузнецов и Проворов отметились голевыми передачами

"Вашингтон" на своем льду выиграл у "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Это вторая подряд победа "Кэпиталз" и второе кряду поражение "Флайерз".

Российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов провел на льду 22 с половиной минуты и отметился голевой передачей, а его соотечетсвенник и одноклубник Александр Овечкин сыграл на минуту больше и сделал 2 броска по воротам. В составе гостей почти 26 минут сыграл российский защитник Иван Проворов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Филадельфия" - 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)

Голы: Патрик - 4 (Симмондс), 1:18 - 0:1. Конекны - 11 (Кутюрье), 7:50 - 0:2. Стивенсон - 3 (Эллер, Карлсон), 22:14 - 1:2. Стивенсон - 4 (Боуи), 23:01 - 2:2. Бураковски - 4 (бол., Эллер), 34:32 - 3:2. Оши - 12 (бол., КУЗНЕЦОВ, Карлсон), 45:28 - 4:2. Смит-Пелли - 7 (Дьос, Бигл), 49:06 - 5:2. Ворачек - 10 (ПРОВОРОВ, Патрик), 50:40 - 5:3.

Вратари: Холтби - Нойвирт (Лион, 49:06, 57:08).

Штраф: 7 - 11.

Броски: 25 (6+11+8) - 30 (11+12+7).

Наши: Кузнецов (22:27/1/-2), Овечкин (23:40/2/-2) - Проворов (25:49/3/2).

1 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.