"Вашингтон" обыграл "Филадельфию", Кузнецов и Проворов отметиилсь голевыми передачами

"Вашингтон" на своем льду выиграл у "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Это вторая подряд победа "Кэпиталз" и второе кряду поражение "Флайерз".
Российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов провел на льду 22 с половиной минуты и отметился голевой передачей, а его соотечетсвенник и одноклубник Александр Овечкин сыграл на минуту больше и сделал 2 броска по воротам. В составе гостей почти 26 минут сыграл российский защитник Иван Проворов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Филадельфия" - 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)
Голы: Патрик - 4 (Симмондс), 1:18 - 0:1. Конекны - 11 (Кутюрье), 7:50 - 0:2. Стивенсон - 3 (Эллер, Карлсон), 22:14 - 1:2. Стивенсон - 4 (Боуи), 23:01 - 2:2. Бураковски - 4 (бол., Эллер), 34:32 - 3:2. Оши - 12 (бол., КУЗНЕЦОВ, Карлсон), 45:28 - 4:2. Смит-Пелли - 7 (Дьос, Бигл), 49:06 - 5:2. Ворачек - 10 (ПРОВОРОВ, Патрик), 50:40 - 5:3.
Вратари: Холтби - Нойвирт (Лион, 49:06, 57:08).
Штраф: 7 - 11.
Броски: 25 (6+11+8) - 30 (11+12+7).
Наши: Кузнецов (22:27/1/-2), Овечкин (23:40/2/-2) - Проворов (25:49/3/2).
1 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
Werewolf
bezik Овечкин будет держаться, потому что у него лучший бросок в НХЛ - не лучший, а на данный момент самый сильный. Это немного разные вещи. У броска две характеристики: сила и точность. Самый сильный у Овечкина, по точности он среди первых 10 мест на Ришар в этом сезоне худший.
10:32
Mon65
Нормальная волевая победа над набравшим ход летчиками. Надо попадать в плоф, а там уж видно будет. Я давно заметил, что матч звезд отнимает много моральных сил, после него один-два матча практически все звезды приходят в себя, а потом снова выйдут на свой уровень. Я это еще до матча звезд предсказывал. Вон как феерил в полуфинале Куч (на финал правда его не хватило), а вчера провел один из самых бледных матчей. Да и Кросби вчера с второй передачкой на пустые был бледной тенью Малыча. Вот и Саня с показателем "-2". Еще один матч Вашиков надо бы вытащить за счет Команды, а потом и Саня снова выйдет на свой уровень.
10:21
Долго наблюдал за идиотами на эт
АО продолжает будоражить умы))
09:47
matvey2000
fireman32 прав. Овечкин первый, потому что забивал больше других в начале сезона. И на протяжении сезона. Собственно, так и становятся лучшими снайперами.
09:41
Упёртый русский
А Орли не играл, что ли?___________ Проворов - красавец, из-за него во многом уверен, что Филли будут в ПО.________________ Овечкин совсем скоро ещё покажет себя. Его шансы на очередной Ришар велики.
09:38
bezik
Овечкин будет держаться, потому что у него лучший бросок в НХЛ, и в ПП он свое забьет, даже неудачно играя в равных. Остальное, очередное нытье от ненавистников.
09:36
fireman32
Овечкин еще какое то время будет держаться на первом месте,но это исключительно за счет тех семи голов,которые он забил в двух матчах в начале сезона.Если бы он тогда забил гол-два,как обычно,его бы уже давно обошли.Но обойдут и так,и не какой то один игрок,а целая группа.
09:29
Werewolf
Женек10 Даль, ови всегда прибавляет во второй части сезона__________Нет, он прибавлял в январе-начале февраля, потом к концу сезона стата падала.
09:06
Идриси
Но, коллега = Даль =, сезон на сезон не приходится. Тут Вы правы. Посмотрим. Практика - критерий истины.
08:28
Идриси
Приведенные цифры касаются очков, а не голов. Дискуссия началась с того, что ""Ришар" уплывает".
08:25
= Даль =
Идриси, Помню. Только не Нэш а Сегин вроде. потом канук 10+ матчей пропустил.
08:19
= Даль =
17 год - .918 до февраля.814 общая. 16 год - .913 до февраля .899 общая. 15тый накатил да с .938 до 1. 14тый 1.1 до 1.013 общая. 12тый примерно равно...
08:12
= Даль =
Женек10 Даль, ови всегда прибавляет во второй части сезона====== ну посмотри сколько сезонов из 6-8 последних ови после января прибавлял. 80 очей чудо если наберет. думаю на 70-73 остановится
08:08
Идриси
Коллега Женек 10 совершенно прав. Достаточно вспомнить сезон 2014-2015, когда Рик Нэш лидировал в гонке всю первую половину "регулярки", опережая Овечкина на 8 голов. Да и "С-Э" не раз все эти выкладки приводил. Как правило, результативность Овечкина растет во второй половине сезона.
08:02
Женек10
Даль, ови всегда прибавляет во второй части сезона
07:35
= Даль =
До МВЗ за Овечкиным сильно не присматривают, после МВЗ все тренируются на нем к плей-офф. Сравните стату Великого 1 и 2 половины регулярки всех сезонов и поплачьте,имхо.
07:33
= Даль =
Ришар уплывает?
07:30
gibson
Проворов очень хорош. Просто глыба. Уверен, что в следующем году будет играть по 26-27 минут за матч и поборется за Норрис Трофи.
07:28
Долго наблюдал за идиотами на эт
Что ещё раз подтверждает, что полузащитник он хороший.
07:25
Sn0w
Прикольно. Филадельфия пропустила 3 в равных составах, а у Проворова, игравшего больше всех, аж +2
07:06
Монте-Кристо (Мститель) .
Повезло Вашингтону с двумя случайными голами Стивенсона в начале второго периода. А так бы продули. Овечкину в большинстве бросать не давали. Возле него игрок соперника всегда рядом стоял, как приклеенный. И Вашингтон разыгрывал большинство вчетвером против троих. Анекдот. В результате пару раз забил.
07:05
Монте-Кристо (Мститель) .
Эх, Саня, Саня, столько моментов не использовал... Особенно, в третьем периоде. Обгонит тебя Малкин...
07:00