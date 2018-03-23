"Вашингтон" обыграл "Детройт", Овечкин очков не набрал

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Детройт" - 1:0. Единственную шайбу в этой встрече забросил нападающий Бретт Коннолли.
В составе "Кэпиталз" по 23 минуты отыграли нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов. За "Ред Уингз" на площадку выходил форвард Евгений Свечников.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Вашингтон" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Коннолли - 15 (Врана), 46:41 - 0:1.
Вратари: Ховард (58:55) - Грубауэр.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 39 (13+15+11) - 26 (11+10+5).
Наши: Свечников (7:53/2/0) - Овечкин (23:01/4/0), Орлов (23:04/1/1).
23 марта. Детройт. Little Caesars Arena.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Детройт Ред Уингз
- НХЛ
- Дмитрий Орлов
- Бретт Коннолли
- Евгений Свечников
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Монте-Кристо (Мститель) .
Лучше спать, чем такое убожество смотреть. Вашингтон играть не хотел. А Детройт играть неспособен. Донельзя примитивная команда. Игроки которой неспособны даже забить, когда не забить невозможно. Чем напомнили ЦСКА во вчерашнем матче с финнами.Там такой же антихоккей был.
06:19