"Вашингтон" обыграл "Детройт", Овечкин очков не набрал

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Детройт" - 1:0. Единственную шайбу в этой встрече забросил нападающий Бретт Коннолли.

В составе "Кэпиталз" по 23 минуты отыграли нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов. За "Ред Уингз" на площадку выходил форвард Евгений Свечников.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Вашингтон" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Коннолли - 15 (Врана), 46:41 - 0:1.

Вратари: Ховард (58:55) - Грубауэр.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 39 (13+15+11) - 26 (11+10+5).

Наши: Свечников (7:53/2/0) - Овечкин (23:01/4/0), Орлов (23:04/1/1).

23 марта. Детройт. Little Caesars Arena.