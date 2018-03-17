04:57 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" обыграл "Айлендерс", Орлов, Овечкин и Кузнецов отметились голевыми передачами

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"Вашингтон" на своем льду обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Это четвертая подряд победа "Кэпиталз".

Российские нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов сделали по голевой передаче в составе хозяев, а их одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов – две.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Айлендерс" – 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

Орлов сделал 20-ю голевую передачу в сезоне. Видео //
Безобразная хоккейная драка в матче "Вашингтон" – "Айлендерс". Видео //
Кузнецов набрал 70-е очко в сезоне. Видео

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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