"Вашингтон" обыграл "Айлендерс", Орлов, Овечкин и Кузнецов отметились голевыми передачами

"Вашингтон" на своем льду обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Это четвертая подряд победа "Кэпиталз".

Российские нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов сделали по голевой передаче в составе хозяев, а их одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов – две.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Айлендерс" – 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

Орлов сделал 20-ю голевую передачу в сезоне. Видео //

Безобразная хоккейная драка в матче "Вашингтон" – "Айлендерс". Видео //

Кузнецов набрал 70-е очко в сезоне. Видео