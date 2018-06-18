"Вашингтон" объявил об уходе Тротца с поста главного тренера

"Вашингтон" объявил об уходе в отсавку главного тренера Барри Тротца. Ранее сообщалось, что стороны не смогли прийти к соглашению по новому контракту.

"Барри Тротц сегодня сообщил клубу о своем решении уйти в отставку. Мы разочаровны решением Барри, но хотели бы поблагодарить его за работу на протяжении четырех лет и за Кубок Стэнли. Барри - человек с сильным характером. Благодарны за все, что он сделал для франшизы", - говорится в заявлении "Кэпиталз".

Тротц провел четыре сезона в "Вашингтоне". Команда в 326 матчах одержала 205 побед. "Кэпиталз" каждый год выходили в плей-офф. В первые три сезона "Вашингтон" вылетал во втором раунде, в этом году команда впервые в истории выиграла Кубок Стэнли.