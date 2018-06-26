"Вашингтон" не сделал квалификационного предложения Смиту-Пелли

"Вашингтон" не предложил контракт нападающему Деванте Смиту-Пелли, сообщает официальный сайт НХЛ. Клуб мог сделать квалификационное предложение игроку до вечера понедельника, наступления дедлайна.

Несмотря на это, "Кэпиталз" продолжат переговоры с 26-летним хоккеистом, однако теперь с ним могут контактировать и другие команды.

Летом прошлого года он заключил с "Вашингтоном" однолетний контракт на 650 тысяч долларов. За сезон он провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 16 (7+9) очков, также на его счету 8 (7+1) очков в 24 матчах плей-офф.