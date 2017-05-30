"Вашингтон" не будет обменивать Овечкина

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан сообщил, что клуб не намерен обменивать российского форварда и капитана команды Александра Овечкина.

Напомним, что в этом сезоне "Вашингтон" проиграл "Питтсбургу" в 1/4 финала плей-офф НХЛ (3-4). В регулярном чемпионате россиянин провел 82 матча, в которых набрал 69 (33+36) очков, а также записал на свой счет 8 (5+3) очков в 13 встречах Кубка Стэнли.

– Люди ждут от нас больших решений. Думаю, они видят некоторые моменты в его игре и говорят: "Это непозволительно", – цитирует AP Маклеллана. – Но он большая часть нашей франшизы, большая часть нашей истории. Он – большая часть того, кем мы являемся как организация. Поэтому так просто говорить, мол, давайте обменяем его на того или другого? Думаю, что это не имеет никакого смысла с точки зрения нашей организации. Может быть, когда-то и подвернется подходящая сделка, но не думаю, что на данный момент подобное возможно. Здесь он создает историю, он – огромная часть клуба и он продолжит двигаться вперед.