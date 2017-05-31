"Вашингтон" намерен продлить контракты с Кузнецовым и Орловым

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан заявил, что клуб планирует продлить контракты с российскими хоккеистами – нападающим Евгением Кузнецовым и защитником Дмитрием Орловым. Их соглашения истекают в конце этого сезона.

Отмечается, что помимо российских игроков в приоритете нападающий Андре Бураковски и защитник Нэйт Шмидт. В то же время Джастин Уильямс, Дэниэл Винник, Карл Алзнер и Кевин Шаттенкирк скорее всего покинут команду в статусе неограниченно свободных агентов.

В сезоне-2016/17 Кузнецов провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 59 (19+40) очков, а также 10 (5+5) очков в 13 встречах Кубка Стэнли. На счету Орлова – 33 (6+27) очка в 82 встречах "регулярки" и три голевые передачи в 13 матчах плей-офф.