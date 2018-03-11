"Вашингтон" на выезде выиграл у "Сан-Хосе", Орлов сделал голевую передачу

"Сан-Хосе" на своем льду проиграл "Вашингтону" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). Шайбы забросили Никлас Бэкстрем и Ларс Эллер.

На счету российского защитника "Кэпиталз" Дмитрия Орлова одна голевая передача. Его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин, которому осталось забросить две шайбы до юбилейной отметки 600 голов, результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Вашингтон" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)