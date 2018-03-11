"Вашингтон" на выезде выиграл у "Сан-Хосе", Орлов сделал голевую передачу

"Сан-Хосе" на своем льду проиграл "Вашингтону" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). Шайбы забросили Никлас Бэкстрем и Ларс Эллер.
На счету российского защитника "Кэпиталз" Дмитрия Орлова одна голевая передача. Его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин, которому осталось забросить две шайбы до юбилейной отметки 600 голов, результативными действиями не отметился.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" - "Вашингтон" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
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Монте-Кристо (Мститель) .
Да, Тротц перетасовал звенья, чтобы взбодрить команду. Лучше звенья играть не стали, даже хуже пожалуй, но ответственности прибавилось.
03:15
Монте-Кристо (Мститель) .
А вот в этом матче Вашингтон играл достойно. Сам был острее и опаснее в атаке. Лишь в первом периоде, как обычно в данном выезде, был пассивен. Со второго периода взяв инициативу в свои руки. Овечкин не использовал несколько отличных моментов. Грубауэр лучший !
03:12
maks55555
Вашингтону хватило бы и одного гола в матче.
02:44