"Вашингтон" и "Торонто" вышли в плей-офф НХЛ

Победа "Питтсбурга" над "Нью-Джерси" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ гарантировала "Вашингтону" участие в плей-офф. "Кэпиталз" лидирует в Столичном дивизионе с 99-ю очками. Для команды этот выход в Кубок Стэнли стал 10-м за последние 11 лет.

Кроме того, в плей-офф вышел "Торонто", который идет третьим в Атлантическом дивизионе с 99-ю очками. Это стало известно после того, как "Флорида" набарал только 1 очко в матче с "Оттавой" (2:3 ОТ).

Отметим, ранее в Восточной конференции в плей-офф вышли "Тампа" и "Бостон". На оставшиеся 4 путевки претендуют 5 команд: "Питтсбург", "Коламбус", "Филадельфия", "Нью-Джерси" и "Флорида".