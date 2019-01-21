13:34 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" - худший клуб НХЛ по вбрасываниям, Кузнецов - худший в команде

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"Вашингтон" уступил "Чикаго" (5:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" после этой игры занимают последнее место по игре на вбрасываниях в лиге.

В активе игроков "Вашингтона" 46,4 процента выигранных вбрасываний. У предпоследней команды, "Рейнджерс", 47,4 процента.

Кроме того, худшим по этому показателю в команде является россиянин Евгений Кузнецов (39,1 процента). Лучший показатель у Никласа Бэкстрема 50,4 процента.

Лидирует по проценту выигранных вбрасываний "Филадельфия" (56,2).

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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