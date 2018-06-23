"Вашингтон" хочет в ближайшие сутки подписать новый контракт Карлсоном

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан сказал, что клуб заинтересован в подписании нового контракта с защитником Джоном Карлсоном. В прошлом сезоне, когда "Кэпиталз" завоевали первый в своей истории Кубок Стэнли, 28-летний игрок стал самым результативным игроком своего амплуа по итогам "регулярки" НХЛ – 68 (15+53) очков. В плей-офф на его счету 20 (5+15) баллов за результативность.

– Сделаем все возможное в ситуации с новым контрактом Карлсона, – цитирует Washington Post Маклеллана. – Мы ждали завершения сезона, чтобы начать переговоры, у нас были разногласия. Надеюсь, в ближайшие сутки мы закроем сделку. Не буду говорить точно, переговоры еще ведутся.

Отметим, что ранее "Вашингтон" обменял защитника Брукса Орпика и голкипера Филиппа Грубауэра, освободив таким образом место под потолком зарплат.