"Вашингтон" без россиян проиграл "Бостону"

"Бостон" в предсезонном матче обыграл на своей площадке "Вашингтон" - 2:1 по буллитам. Ни один из российских хоккеистов "Кэпиталз" - Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Сергей Шумаков - участия в этой игре не принимали.

В другом матче "Айлендерс" всухую переиграл "Филадельфию" - 3:0. В составе "Флайерз" 19 минут 43 секунды на льду провел нападающий Михаил Воробьев, 15 минут 35 секунд отыграл Герман Рубцов.

НХЛ

Контрольные матчи

"Бостон" - "Вашингтон" - 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Лауко - 1 (Андерссон), 17:01 - 1:0. Коннолли - 1 (Дьос, Бураковски), 37:25 - 1:1.

Победный буллит: Хейнен.

Вратари: Макинтайр - Копли (Ванечек, 32:05).

Броски: 34 (14+11+8+1) - 22 (7+4+6+5).

16 сентября. Бостон. TD Garden.

"Айлендерс" - "Филадельфия" - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Беллоуз - 1 (бол., Эберле, Барзал), 6:55 - 1:0. Клаттербак - 1 (бол., Сизикас, Добсон), 15:43 - 2:0. Ахо - 1 (Коварж, Беллоуз), 36:29 - 3:0.

Вратари: Ленер (Гибсон, 29:29) - Столарз (Лион, 29:29).

Броски: 25 (9+10+6) - 17 (5+5+7).

Наши: - - Воробьев (19:43/1/-1), Рубцов (15:35/2/0).

16 сентября. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.