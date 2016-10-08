"Вашингтон" без Овечкина проиграл "Каролие", несмотря на очки Кузнецова и Орлова

"Вашингтон" уступил "Каролине" в предсезонном матче по буллитам. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. В составе "Кэпиталз" голевыми передачами отметились россияне Евгений Кузнецов (1 очко) и Дмитрий Орлов (2 очка). Их одноклубник Станислав Галиев результативными действиями не отметился. Александр Овечкин участия в поединке не принимал.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Каролина" – "Вашингтон" – 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Наши: – – Галиев (11:08/1/0), Кузнецов (17:46/1/0), Орлов (26:00/3/+1)

"Оттава" – "Баффало" – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)