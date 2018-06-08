"Вашингтон" - 19-я команда, победившая в НХЛ. Все обладатели Кубка Стэнли

В Лас-Вегасе завершился пятый матч финала Кубка Стэнли между "Голден Найтс" и "Вашингтоном". Столичные хоккеисты победили 4:3 и выиграли серию 4-1. "Вашингтон" впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.
ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА СТЭНЛИ
1. "Монреаль" – 24 титула.
2. "Торонто" – 13.
3. "Детройт" – 11.
4. "Бостон" – 6.
4. "Чикаго" – 6.
6. "Эдмонтон" – 5.
6. "Питтсбург" – 5.
8. "Рейнджерс" – 4.
8. "Айлендерс" – 4.
10. "Нью-Джерси" – 3.
11. "Филадельфия" – 2.
11. "Лос-Анджелес" – 2.
11. "Колорадо" – 2.
14. "ВАШИНГТОН" – 1.
14. "Даллас" – 1.
14. "Калгари" – 1.
14. "Анахайм" – 1.
14. "Каролина" – 1.
14. "Тампа-Бэй" – 1.
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