"Вашингтон" - 19-я команда, победившая в НХЛ. Все обладатели Кубка Стэнли

В Лас-Вегасе завершился пятый матч финала Кубка Стэнли между "Голден Найтс" и "Вашингтоном". Столичные хоккеисты победили 4:3 и выиграли серию 4-1. "Вашингтон" впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.



ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА СТЭНЛИ

1. "Монреаль" – 24 титула.

2. "Торонто" – 13.

3. "Детройт" – 11.

4. "Бостон" – 6.

4. "Чикаго" – 6.

6. "Эдмонтон" – 5.

6. "Питтсбург" – 5.

8. "Рейнджерс" – 4.

8. "Айлендерс" – 4.

10. "Нью-Джерси" – 3.

11. "Филадельфия" – 2.

11. "Лос-Анджелес" – 2.

11. "Колорадо" – 2.

14. "ВАШИНГТОН" – 1.

14. "Даллас" – 1.

14. "Калгари" – 1.

14. "Анахайм" – 1.

14. "Каролина" – 1.

14. "Тампа-Бэй" – 1.