10:15 | Хоккей — НХЛ

Варламов стал второй звездой дня в НХЛ


НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам матчей игрового дня в регулярном чемпионате лиги. Второй звездой дня стал российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов, отразивший все 44 броска по своим воротам в матче против "Монреаля" (2:0).

Первой звездой дня был признан форвард "Торонто" Назем Кадри, на счету которого 5 (3+2) очков в матче против "Коламбуса" (6:3). Тройку лучших игроков замкнул его одноклубник, голкипер Фредерик Андерсен, отразивший 54 из 57 бросков по своим воротам. 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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