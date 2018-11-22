Варламов - пятый российский голкипер, одержавший 200 побед в НХЛ

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов достиг отметки в 200 побед в НХЛ. Он стал пятыс российским голкипером, которому удалось сделать подобное в своей карьере.

Рекорд принадлежит Евгению Набокову, который значительную часть карьеры провел в составе "Сан-Хосе". Он одержал 353 победы в НХЛ. На втором месте - Николай Хабибулин (333), третий - голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский (225). Также 200 побед удалось одержать Илье Брызгалову (221).

Пресс-служба "Эвеланш" поздравила Варламова с этим достижением.

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