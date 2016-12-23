Варламов пропустил пять шайб в игре с "Торонто", Зайцев набрал 2 очка

"Торонто" разгромил "Колорадо" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:0. Первой звездой встречи признан голкипер "Мэйпл Ливз" Фредерик Андерсен, отразивший все 38 бросков. Вратарь "Эвеланш" Семен Варламов пропустил пять шайб и был заменен во втором периоде. Российский защитник гостей Никита Зайцев отметился двумя результативными передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Торонто" – 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Голы: Мэттьюс – 16 (ЗАЙЦЕВ), 7:13 – 0:1. Браун – 5 (бол., Нюландер, Гардинер), 11:49 – 0:2. Кадри – 12 (Полак, ван Римсдайк), 18:20 – 0:3. ван Римсдайк – 13, 26:05 – 0:4. Готье – 1 (Марнер, Гардинер), 28:42 – 0:5. Кадри – 13 (бол., Марнер, ЗАЙЦЕВ), 53:00 – 0:6.

Вратари: ВАРЛАМОВ (Пикар, 28:42) – Андерсен.

Штраф: 22 – 24.

Броски: 38 (13+15+10) – 31 (13+10+8).

Наши: Задоров (16:10/3/-1), Тютин (17:55/1/0) – Зайцев (19:59/1/+1), Сошников (10:16/2/0).

Денвер. Pepsi Center.