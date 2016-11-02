Варламов пропустил пять шайб в игре с "Нэшвиллом"

"Колорадо" уступил "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5. Первая звезда встречи – форвард "Предаторз" Крэйг Смит, оформивший дубль. Ворота "Эвеланш" защищало российский голкипер Семен Варламов. Он отразил 31 бросок из 36.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Нэшвилл" – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Голы: К. Смит - 3 (Рибейро, Уилсон), 1:33 - 0:1. Игинла - 2 (Дюшен, Ландеског), 5:35 - 1:1. Ирвин - 1 (Нил, Форсберг), 17:47 - 1:2. Джохансен - 1 (бол., Фишер, Нил), 31:47 - 1:3. Йоси - 2 (Джохансен, Форсберг), 52:09 - 1:4. К. Смит - 4, 53:18 - 1:5.

Вратари: ВАРЛАМОВ (55:24 - 55:44) - Ринне.

Штраф: 15 - 13.

Броски: 29 (16+7+6) - 36 (10+19+7).

Наши: Григоренко (12:42/3/0), Задоров (21:05/0/-2) – -

Денвер. Pepsi Center.