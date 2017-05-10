Варламов приступил к тренировкам после травмы

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов восстановился от травмы и приступил к тренировкам.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2016/17 голкипер провел 24 матча, в которых одержал шесть побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8 процента отраженных бросков. Варламов несколько раз пропускал игры из-за хронической травмы паха. В конце января он перенес операцию и выбыл до конца сезона.

- Семен восстановился от травмы, врачи вчера дали добро на то, чтобы он приступил к тренировкам, - цитирует ТАСС отца игрока Александра Варламова. - В Америке он будет проводить индивидуальные тренировки, чтобы быть готовым к тренировочному лагерю "Колорадо", который начнется в середине сентября.