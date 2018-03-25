Варламов – о матче с "Вегасом": "Чувствовал себя отлично. Если выйдем в плей-офф, будет еще лучше"

Вратарь "Колорадо" Семен Варламов после победы над "Вегасом" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что отлично чувствовал себя во время встречи. Он также добавил, что все в команде бьются для того, чтобы выйти в плей-офф.

Варламов в игре с "Голден Найтс" отразил 39 из 40 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

– Я чувствовал себя отлично, что еще тут сказать? – приводит NHL.com/ru слова Варламова. – А если мы выйдем в плей-офф, я буду чувствовать себя еще лучше. Выход в плей-офф – наша главная цель, за нее мы и бьемся в каждой встрече.