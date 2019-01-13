Варламов не спас "Колорадо" от поражения в матче с "Миннесотой", "Бостон" победил "Торонто"

"Миннесота" обыграла "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. Ворота "Эвеланш" защищал голкипер Семен Варламов. Он отразил 28 бросков из 30.

"Бостон" на выезде обыграл "Торонто" - 3:2. Победная шайба на счету Давида Пастрняка. Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев заработал в этой игре "-3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Колорадо" - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Кулак - 2 (мен., Дано), 48:21 - 1:0. Котканиеми - 5 (Друэн, Райлли), 50:39 - 2:0. Бенн - 4 (п.в., Дано), 58:44 - 3:0.

Вратари: Прайс - Варламов (57:37 - 58:44).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 31 (8+10+13) - 28 (7+15+6).

13 января. Монреаль. Centre Bell.

"Торонто" - "Бостон" - 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Голы: Крейчи - 9 (Керали, Хара), 18:21 - 0:1. Юнссон - 10 (Капанен, Мэттьюс), 27:37 - 1:1. Марнер - 17 (бол., Кадри, Капанен), 29:30 - 2:1. Керали - 5 (Вагнер, Аккьяри), 34:47 - 2:2. Пастрняк - 26 (Керали), 39:45 - 2:3.

Вратари: Хатчинсон (57:58) - Раск.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 32 (15+11+6) - 29 (9+10+10).

Наши: Зайцев (20.21/1/-3), Ожиганов (15.15/1/+1) - -.

13 января. Торонто. Scotiabank Arena.