Варламов не спас "Колорадо" от поражения в матче с "Каролиной"

"Каролина" на своем льду нанесла поражение "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:1. Ворота "лавин" в этой игре защищал Семен Варламов – он отразил 32 из 35 бросков соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина Харрикейнз" – "Колорадо Эвеланш" – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Бэрри – 5 (Рантанен, Комфер), 16:51 – 0:1. Макгинн – 9 (Линдхольм), 17:09 – 1:1. Макгинн – 10 (Линдхольм, Славин), 40:35 – 2:1. Скиннер – 16 (Стемпняк, Ахо), 53:17 – 3:1.

Вратари: Уорд – ВАРЛАМОВ (57:43 – 59:58).

Штраф: 10 – 6.

Броски: 35 (14+9+12) – 30 (10+13+7).

Наши: – – Варламов, Задоров, Каменев, Миронов, Якупов.

11 февраля. Роли. PNC Arena.