Варламов может пропустить первый матч за 1,5 месяца

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов с большой долей вероятности не выйдет на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии", сообщает Denver Post. Главный тренер "Эвеланш" Джаред Беднар отметил, что российский вратарь простудился.

Если Варламов не сыграет с "Флайерз", место в воротах займет третий вратарь команды Эндрю Хэммонд. Второй голкипер команды Джонатан Бернье не сможет выйти на лед из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что россиянин неизменно защищал ворота "Колорадо" в 21 матче подряд (в 20 из них - в стартовом составе). В последний раз он попал в заявку команды на игру, но так и не появился на льду 12 февраля.

В этом сезоне Варламов принял участие в 50 матчах, одержав 25 побед при коэффициенте надежности 2,74 и 91,8 проценте отраженных бросков.