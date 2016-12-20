12:47 | ХОККЕЙ — НХЛ

Варламов готов вернуться к матчу против "Миннесоты"

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Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов восстановился от травмы и готов принять участие в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты". Российский голкипер пропустил три встречи из-за повреждения в области паха. "Колорадо" на данный момент занимает последнее место в Западной конференции.

– Чувствую себя хорошо, готов сыграть в матче против "Миннесоты", – приводит официальный сайт "Колорадо" слова Варламова. – Я провел полноценные тренировки с командой сегодня и два дня назад, очень важно подготовиться на 100 процентов. Если есть ощущения, что ты не до конца готов, что беспокоит старая травма, нужно долечиться, чтобы выйти на лед в полной готовности.

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