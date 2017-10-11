"Ванкувер" уступил "Оттаве" в серии буллитов

"Ванкувер" проиграл "Оттаве" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б). В составе "Кэнакс" на лед вышел российский нападающий Александр Бурмистров. Форвард провел на площадке 14 минут 56 секунд. Победный буллит забросил нападающий "Сенаторз" Марк Стоун.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Оттава" - 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Сиси - 1 (Террис, Смит), 4:08 - 0:1. Танев - 1 (Х. Седин, Д. Седин), 7:03 - 1:1. Ванек - 1 (Стэчер, Х. Седин), 34:28 - 2:1. Дзингел - 1 (Райан, Пажо), 45:09 - 2:2.

Победный буллит: Стоун.

Вратари: Маркстрем - Андерсон.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 28 (8+8+10+2) - 42 (11+15+14+2).

Наши: Бурмистров (14:56/0/0) - -.

11 октября. Ванкувер. Rogers Arena.