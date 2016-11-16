"Ванкувер" с Трямкиным крупно проиграл "Рейнджерс"

"Ванкувер" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ потерпел крупное поражение от "Рейнджерс" (2:7). Российские игроки обеих команд не сумели отметиться набранными очками. "Кэнакс" после 17 матчей занимают предпоследнее место на "Западе". "Рейнджерс" располагаются на второй позиции в восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер Кэнакс" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)

Голы: Миллер - 6 (Цуккарелло-Осен), 18:42 - 0:1. Хэйс - 7 (Фаст, Скьей), 29:08 - 0:2. Пирри - 5 (бол., Зибанежад, Макдонах), 34:38 - 0:3. Саттер - 3 (Д. Седин, Сбиса), 39:19 - 1:3. Хэйс - 8 (Фаст), 41:49 - 1:4. Миллер - 7 (Цуккарелло-Осен, Зибанежад), 42:31 - 1:5. Гранлунд - 5 (Дорсетт, Сбиса), 53:26 - 2:5. Цуккарелло-Осен - 7 (Холден, Клейн), 55:02 - 2:6. Холден - 2 (бол., Клейн, Линдберг), 58:04 - 2:7.

Вратари: Маркстрем - Лундквист.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 38 (17+8+13) - 25 (10+8+7).

Наши: Трямкин (16:24/3/0) - -

16 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.