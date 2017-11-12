"Ванкувер" с Бурмистровым проиграл "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" победил "Ванкувер" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Дубли во встрече оформили Логан Кутюр и Крис Тирни, еще одну шайбу забросил Томаш Хертл.

Российский нападающий "Кэнас" Александр Бурмистров провел на льду 8 минут 9 секунд и совершил два броска по воротам.

Отметим, эта победа стала для "Шаркс" девятой в 15 матчах, "Ванкувер" потерпел второе поражение подряд и девятое в 17 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Ванкувер" – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Хертл – 3 (Браун, Карлссон), 0:48 – 1:0. Кутюр – 9 (мен., Хертл), 35:59 – 2:0. Кутюр – 10 (п.в., Уорд, Райан), 58:19 – 3:0. Тирни – 3 (мен., п.в.), 59:21 – 4:0. Тирни – 4 (мен., буллит), 59:47 – 5:0.

Вратари: Делл – Маркстрем (58:10 – 58:19, 58:37 – 59:21).

Штраф: 23 – 8.

Броски: 31 (14+6+11) – 41 (10+14+17).

Наши: – – Бурмистров (08:09/2/0).

12 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.