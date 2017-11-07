"Ванкувер" с Бурмистровым проиграл "Детройту"

"Детройт" победил "Ванкувер" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Ред Уингз" отличились Даррен Хелм, Мартин Фрк и Томаш Татар. За "Кэнакс" шайбы забросили Даниэль Седин и Майкл Дель Зотто.

Российский нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров провел на льду 9 минут 21 секунду и совершил два броска по воротам.

Отметим, что эта победа стала для "Детройта" четвертой в последних пяти встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Детройт" – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Хелм – 3 (Нильсен, Абделькадер), 4:02 – 0:1. Фрк – 5 (бол.), 35:15 – 0:2. Д. Седин – 3 (Ванек, Х. Седин), 47:16 – 1:2. Дель Зотто – 1 (Хорват), 49:30 – 2:2. Татар – 4 (Абделькадер, Ларкин), 58:46 – 2:3.

Вратари: Маркстрем (59:19) – Ховард.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 28 (8+11+9) – 29 (11+8+10).

Наши: Бурмистров (9:21/2/0) – -.

7 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.