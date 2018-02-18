"Ванкувер" разгромил "Бостон", Худобин отразил 13 бросков

"Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил "Бостон" со счетом 6:1. Шведский нападающий Луи Эрикссон оформил дубль.

Российский вратарь "Бостона" Антон Худобин в первом перерыве заменил Туукку Раска, который пропустил четыре шайбы. Худобин в итоге отразил 13 бросков.

Российский нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин провел на льду больше 11 минут, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Бостон" - 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)

Голы: Эрикссон - 9 (Д. Седин, Эдлер), 2:00 - 1:0. Д. Седин - 15 (Ванек, Х. Седин), 10:54 - 2:0. Хорват - 15 (Стэчер, Нильссон), 11:50 - 3:0. Берчи - 13, 18:39 - 4:0. Дауд - 2 (Виртанен, Пулио), 22:44 - 5:0. Шаллер - 10 (Краг), 42:57 - 5:1. Эрикссон - 10 (мен., Пулио), 51:53 - 6:1.

Вратари: Нильссон - Раск (ХУДОБИН, 20:00).

Штраф: 15 - 5.

Броски: 23 (8+10+5) - 45 (18+8+19).

Наши: Голдобин (11:18/0/0) - -.

18 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.