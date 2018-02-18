"Ванкувер" разгромил "Бостон", Худобин отразил 13 бросков

"Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил "Бостон" со счетом 6:1. Шведский нападающий Луи Эрикссон оформил дубль.
Российский вратарь "Бостона" Антон Худобин в первом перерыве заменил Туукку Раска, который пропустил четыре шайбы. Худобин в итоге отразил 13 бросков.
Российский нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин провел на льду больше 11 минут, но очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Ванкувер" - "Бостон" - 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)
Голы: Эрикссон - 9 (Д. Седин, Эдлер), 2:00 - 1:0. Д. Седин - 15 (Ванек, Х. Седин), 10:54 - 2:0. Хорват - 15 (Стэчер, Нильссон), 11:50 - 3:0. Берчи - 13, 18:39 - 4:0. Дауд - 2 (Виртанен, Пулио), 22:44 - 5:0. Шаллер - 10 (Краг), 42:57 - 5:1. Эрикссон - 10 (мен., Пулио), 51:53 - 6:1.
Вратари: Нильссон - Раск (ХУДОБИН, 20:00).
Штраф: 15 - 5.
Броски: 23 (8+10+5) - 45 (18+8+19).
Наши: Голдобин (11:18/0/0) - -.
18 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:51
fifa_guru
хоть и гостевой выезд но сейчас надо бы брать очки у этих команд. возможно сместить Тампу с первого места. вторая половина марта будет тяжеловата.
08:59
fifa_guru
А у Кэссиди тоже какой-то юбилей? после первого периода выключил. счет не по игре конечно же. в конце второго включил. и с этого момента у кэнаков вообще не было момента до 52 минуты (ну кроме когда в меньшинстве Эрикссон чуть не одурачил столкнув худобу с кругом и не оставив их наедине за воротами). Но свое он чуть позже взял. Одну конечно ББ затащили, но в целом не фартило. У бержика прицел сбился. два удара с хорошей позиции в ПП. пастрняк никак не мог шайбу поймать на крюк, или обработать, словно не проснулся. маршанду в ПП плохо отдали на угол, мог зарешать. нильсен пару раз подтаскивал. И вот снова ПП, худоба выходит с ворот и какого-то хрена отдает набегавшему ближнему, которого прессинговал Эрикссон. В итоге Эрикссон пробил, худоба отразил. но затем быстрая комбинация с центра и худоба не выручает. вина нашего в этой шайбе. зато в следующем ПП выручил при выходе 2 в 1. Бостон хорошо комбинировал, но Нильсен упорно все отражал. В итоге 5 раз выходили в большинство, 0 очков, 45-24 по ударам. Кэнакам очень фартануло. недостойны такой крупной победы, кроме Нильсена.
08:55