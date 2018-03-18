"Ванкувер" проиграл "Сан-Хосе", несмотря на гол Голдобина

"Ванкувер" на своем льду потерпел поражение от "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). Шесть встреч подряд "Кэнакс" не может выиграть, а "Шаркс" продлил победную серию до четырех игр.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился россиянин Николай Голдобин. Для которого этот гол стал пятым в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Сан-Хосе" – 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Голы: ГОЛДОБИН – 5 (бол., Пулио, Буше), 10:48 – 1:0. Лабанк – 11 (бол., Павелски, Кутюр), 14:58 – 1:1. Кутюр – 29 (Хертл, Бедкер), 16:08 – 1:2. Майер – 19 (Диллон, Демело), 21:47 – 1:3. Хорват – 19 (бол., Ганье, Эдлер), 25:23 – 2:3. Эдлер – 3 (бол., Ганье, Д. Седин), 31:48 – 3:3. Майер – 20 (Лабанк, Браун), 46:07 – 3:4. Хертл – 20 (п.в.), 59:35 – 3:5.

Вратари: Маркстрем (58:19 – 58:32, 58:54 – 59:35) – Делл.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 31 (9+12+10) – 30 (8+11+11).

Наши: Голдобин (13:30/3/-1) – -.

18 марта. Ванкувер. Rogers Arena.

Голдобин забросил пятую шайбу в сезоне. Видео