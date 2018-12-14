"Ванкувер" проиграл "Нэшвиллу", Голдобин отметился голевой передачей

"Нэшвилл" в овертайме выиграл у "Ванкувера" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Предаторз" прервал трехматчевую победную серию "Кэнакс".

Российский нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Ванкувер" - 4:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Хартман - 9 (Хэмьюс), 5:52 - 1:0. Бонино - 5 (Сиссонс, Йоси), 8:40 - 2:0. Бигл - 1 (мен., Гранлунд), 15:15 - 2:1. Ярнкрок - 7 (Террис, Вебер), 31:05 - 3:1. Бозер - 10 (бол., Эдлер, Петтерссон), 55:55 - 3:2. Хорват - 15 (мен., Голдобин, Хаттон), 59:16 - 3:3. Сиссонс - 7 (Бонино, Экхольм), 63:05 - 4:3.

Вратари: Ринне - Нильссон (58:18 - 59:16).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 34 (8+9+15+2) - 22 (7+5+9+1).

Наши: - - Голдобин (18.49/4/+1).

14 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.