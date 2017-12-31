"Ванкувер" проиграл "Лос-Анджелесу", несмотря на гол Голдобина

"Ванкувер" на своей площадке потерпел поражение от "Лос-Анджелеса" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:4. В составе "Кэнакс" шайбы забросили Трой Стечер, Николай Голдобин и Ник Дауд. У "Кингс" отличились Тайлер Тоффоли, Мариан Габорик, Кайл Клиффорд и Дрю Даути.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер Кэнакс" (Ванкувер) – "Лос-Анджелес Кингз" (Лос-Анджелес) – 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Голы: Стэчер – 1, 4:31 – 1:0. Тоффоли – 17 (Габорик, Кемпе), 13:04 – 1:1. Габорик – 7 (бол., Льюис, Тоффоли), 14:04 – 1:2. ГОЛДОБИН – 2 (Хаттон, Маркстрем), 37:31 – 2:2. Дауд – 1 (Гранлунд, Хаттон), 40:41 – 3:2. Клиффорд – 1 (Шор, Льюис), 42:22 – 3:3. Даути – 7 (Тоффоли), 46:49 – 3:4.

Вратари: Маркстрем (58:41) – Куик.

Штраф: 4 – 2.

Броски: 25 (7+11+7) – 36 (15+13+8).

Наши: Голдобин (9:51/1/1) – -.

31 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.