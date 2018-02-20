"Ванкувер" продлил контракт с Гудбрэнсоном на 3 года и 12 миллионов

"Ванкувер" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Эриком Гудбрэнсоном. Новое соглашение с 26-летним хоккеистом будет рассчитано на 3 года и 12 миллионов долларов. За сезон он будет зарабатывать 4 миллиона.
В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провел 41 матч и набрал 4 (2+2) очка.
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Долго наблюдал за идиотами на эт
Ну и видимо раза в два лучше чем Линделл с его +18 в том же Далласе и 2.2 млн
22:27 20 февраля
Долго наблюдал за идиотами на эт
С ума все посходили..... за что тут давать такой контракт? Т.е. это игрок уровня Клингберга из Далласа, судя по ведомости.
22:23 20 февраля