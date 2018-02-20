"Ванкувер" продлил контракт с Гудбрэнсоном на 3 года и 12 миллионов

"Ванкувер" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Эриком Гудбрэнсоном. Новое соглашение с 26-летним хоккеистом будет рассчитано на 3 года и 12 миллионов долларов. За сезон он будет зарабатывать 4 миллиона.

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провел 41 матч и набрал 4 (2+2) очка.