"Ванкувер" потерпел восьмое поражение подряд, уступив "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:0. Нападающий Джо Торнтон набрал 3 (0+3) очка в этой встрече.

Для "Кэнакс" это поражение стало восьмым подряд. Российский нападающий команды Николай Голдобин отыграл 16 минут 43 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Ванкувер" - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Кутюр - 8 (бол., Э. Карлссон, Лабанк), 10:54 - 1:0. Майер - 13 (бол., Торнтон, Бернс), 19:50 - 2:0. Э. Карлссон - 2 (бол., Торнтон, Лабанк), 43:43 - 3:0. М. Карлссон - 1 (Э. Карлссон, Диллон), 49:35 - 4:0.

Вратари: Делл - Нильссон.

Штраф: 8 - 24.

Броски: 24 (12+5+7) - 19 (8+8+3).

Наши: - - Голдобин (16.43/2/0).

24 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.