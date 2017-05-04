"Ванкувер" подтвердил продление контракта с Педаном

Генеральный менеджер "Ванкувера" Джим Беннинг подтвердил информацию о том, что клуб подписал с защитником Андреем Педаном годичный двухсторонний контракт. Ранее "СЭ" сообщал, что зарплата россиянина составит 750 тысяч долларов в НХЛ и 300 тысяч - в АХЛ.

- У Андрея был хороший сезон в "Утике", мы рады его переподписать, - приводит пресс-служба "Ванкувера" слова Беннинга. - Он добавляет глубину состава в обороне.

Отметим, в этом сезоне в чемпионате АХЛ за "Утику" Педан сыграл в 52 встречах, в которых записал на свой счет 10 (5+5) очков и 100 минут штрафа.