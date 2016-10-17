"Ванкувер" победил "Каролину" в овертайме, уступая 0:3

"Ванкувер" одержал волевую победу над "Каролиной" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 в овертайме. Примечательно что по ходу встречи "Кэнакс" уступала со счетом 0:3. Автором победной шайбы стал форвард хозяев Брэндон Саттер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Каролина" – 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Раск - 2 (Стемпняк), 17:36 - 0:1. Терявяйнен - 1 (бол., Фольк, Ахо), 19:10 - 0:2. Фольк - 1 (Нордстрем), 25:28 - 0:3. Хорват - 1 (Гранлунд), 32:03 - 1:3. Гранлунд - 1 (Хансен, Саттер), 41:11 - 2:3. Хаттон - 1 (Дорсетт, Гонс), 54:10 - 3:3. Саттер - 1, 60:32 - 4:3.

Вратари: Маркстрем - Лек.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 31 (10+7+13+1) - 22 (7+10+5+0).

Ванкувер. Rogers Arena.