"Ванкувер" победил "Детройт"

"Ванкувер" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победная шайба на счету нападающего Антуана Русселя.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Ванкувер" - "Детройт" - 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Голы: Петтерссон - 23 (Бозер), 10:16 - 1:0. Нильсен - 8 (Манта, Ванек), 28:34 - 1:1. Ванек - 10 (Декейсер, Нильсен), 34:24 - 1:2. Хорват - 18 (Петтерссон, Бозер), 47:27 - 2:2. Руссель - 5 (Виртанен), 53:13 - 3:2.
Вратари: Маркстрем - Бернье (58:06).
Штраф: 6 - 4.
Броски: 31 (9+13+9) - 37 (11+18+8).
20 января. Ванкувер. Rogers Arena.
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